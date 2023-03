Industrie So wirkt sich der Boom bei den E-Autos auf die Autozulieferer im Kanton Solothurn aus: «Diese Maschinen verschwinden über die nächsten Jahre»

Elektro-Autos boomen. Aber in der Region gibt es zahlreiche Autozulieferer, die stark vom Verbrenner-Geschäft abhängen. Diese sind ab 2035 in der EU verboten. Was macht das mit hiesigen Unternehmen? Die Antworten fallen überraschend unterschiedlich aus.