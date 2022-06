Nationalsynode «Ehe für alle» ohne Wenn und Aber – und wie die Christkatholische Kirche die Jugend abholen will An der 155. Nationalsynode der Christkatholischen Kirche der Schweiz befasste sich die dritte Landeskirche zudem im Rahmen von «Kirche 2030» mit ihrer Zukunft.

Bischof Harald Rein eröffnet die 155. Nationalsynode mit seinem Jahresrückblick. Bruno Kissling

Dieses Jahr feiert die Christkatholische Kirche der Schweiz, die dritte Landeskirche, ihr 150-jähriges Bestehen. Da sich der «Oltner Tag» heuer zum 150. Mal jährt, passte es ins Bild, dass die 155. Nationalsynode am Freitag und Samstag in Olten durchgeführt wurde; organisiert wurde sie von der Christkatholischen Kirchgemeinde Region Olten. Der Anlass wurde mit der Predigt durch Bernd Theodoor Wallet, Erzbischof von Utrecht NL, in der Stadtkirche eröffnet.

Im Anschluss begrüsste der Präsident der Nationalsynode, Hannes Felchlin, die Gäste, und auch Stadtpräsident Thomas Marbet erinnerte im Namen des Stadtrates an die Anfänge der liberal ausgerichteten Kirche. Im Anschluss eröffnete Bischof Harald Rein die Session mit seinem Jahresbericht, bevor sich die Delegierten und Gäste nach dem Mittagessen im Restaurant «Kreuz» in die reformierte Pauluskirche verschoben, um dort die weiteren Geschäfte zu behandeln.

«Ehe für alle» weitgehend unbestritten

Kerntraktandum der 155. Session war klar die «Ehe für alle» und die damit verbundene Aussage: «Jede Segnung, die die Kirche einer zivilrechtlich geschlossenen Ehe zwischen zwei Erwachsenen gleich welchen Geschlechts spendet, ist in gleicher Weise sakramental.» Hier sah sich die Christkatholische Kirche der Schweiz einem Spannungsfeld ausgesetzt: Zum einen sei die «Ehe für alle» unter den Gemeindemitgliedern weitgehend unbestritten, erklärte der Bischof, und der Schweizer Souverän hatte der zivilrechtlichen Öffnung der Ehe im September 2021 mit über 64 Prozent zugestimmt.

Zum anderen aber wurde befürchtet, dass sich die dritte Landeskirche mit ihrer positiven Haltung innerhalb der Utrechter Union isolieren würde, da die «Ehe für alle» insbesondere in den Ostkirchen und der anglikanischen Kirche abgelehnt werde, was im Plenum zu Diskussionen führte. Dazu hielt Harald Rein aber fest: «Bischof und Synodalrat können die Sorgen der Internationalen Bischofskonferenz (IBK) um die Ökumene nachvollziehen, sind aber zugleich der Auffassung, dass die Christkatholische Kirche der Schweiz als eigenständige altkatholische Ortskirche ihrer Überzeugung folgen soll.»

Unterstützung erhielt er auch vom als Gast anwesenden Erzbischof Bernd Theodoor Wallet. – In der Folge stimmten Klerus, Synodalrat und Delegierte der «Ehe für alle» und der entsprechenden liturgischen Ausformulierung mit 94:1 Stimmen zu. Damit tritt die Möglichkeit zur Einsegnung per 01. Juli 2022 in Kraft. Die definitive Formulierung sowie der Trauschein müssen noch erarbeitet werden.

«Kirche 2030»: Die Jugend abholen

Ein weiteres wichtiges Thema war die Ausrichtung des Bistums im Rahmen der Planung «Bistum 2030». Der Bericht von Synodalratspräsidentin Manuela Petraglio zeigte auf, dass die Entwicklung der Kirche von jener der Gesellschaft abhängig sei und nicht von den Kosten. Bei einer Umgestaltung handle es sich um einen mehrjährigen Vorgang, wobei «der grosse Anteil an ehrenamtlicher Arbeit auch inskünftig unverzichtbar sein wird».

Man müsse unbedingt nahe an den Menschen bleiben und neue liturgische Formen wagen, die zum Beispiel auf Familien zugeschnitten seien, führte Petraglio aus. Synergien zwischen Bistum und Kirchgemeinden müssten stärker genutzt werden, die Verfassung sei zu überarbeiten, und der Aus- sowie Weiterbildung von Geistlichen und Laien sei besonderes Gewicht beizumessen. «Insbesondere müssen die Jugend abgeholt, das Kommunikationskonzept verbessert und die neuen mehrsprachigen Multimedia-Plattformen mit einbezogen werden», forderte Petraglio.

Die Anwesenden nahmen den Bericht zur Kenntnis und beauftragten Bischof und Synodalrat grossmehrheitlich, ein weiterführendes Papier zu erarbeiten, das ein inhaltliches Miteinander innerhalb der Kirche aufzeigen soll.

Mit deutlichem Mehr Zustimmung fand die unmittelbare Einleitung einer Revision der Kirchenverfassung samt entsprechender Beauftragung des Synodalrats. Die Versammlung genehmigte einstimmig die Rechnung 2021 sowie das Budget 2023 und nahm Kenntnis von den verschiedenen Berichten der Partnerorganisationen. Und schliesslich hiess sie einen Antrag des Comité romand zur gemeinsamen Lohnverwaltung des kirchlichen Personals auf Bistumsebene samt Ergänzungsantrag von Bischof und Synodalrat deutlich gut.