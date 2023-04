Schweizer Meisterschaft Michelle Beganovic ist nationale Vizemeisterin bei den Kochlernenden im 2. Lehrjahr Sie arbeitet am Kantonsspital Olten und mag Mayonnaise zu fast allem: Michelle Beganovic. Jetzt reist sie als nationale Vizemeisterin für eine Woche nach Stockholm, um dort Tommy Myllymäki im Restaurant Aira über die Schultern schauen zu können.

Michelle Beganovic, Lernende im 2. Lehrjahr am Kantonsspital Olten, wurde Vizemeisterin. Bild: zvg

Neun junge Talente kochten Ende März bei der Schweizer Meisterschaft für Kochlernende «gusto23» um die Wette. Unter ihnen auch Michelle Beganovic, die am Kantonsspital Olten ihre Kochlehre absolviert. Michelle Beganovic sei «stets gut gelaunt und eine sehr vorbildliche Lehrtochter», hat Berufsbildner Omar Gmati sie beschrieben. Und zur Frage, ob sie lieber unter Jodelklängen oder Heavy Metal arbeite, meint die Vizemeisterin: «Mit Heavy Metal lässt’s sich besser kochen.»

Spannung vor der Rangierung

Die Spannung im Saal des Montreux Music & Convention Center war bei der Rangverkündigung riesig: Wer also würde zur besten Kochlernenden 2023 erkoren? Kurz nach 22 Uhr war klar: Geschlagen geben musste sich Michelle Beganovic lediglich von Angela Künzler. Die 17-Jährige ist im 2. Lehrjahr im Restaurant Panorama Hartlisberg in Steffisburg und erkochte sich mit ihrem Sieg zwei Wochen mit Kücheneinblicken beim internationalen Spitzenkoch Soren Lascelles im Grand Hyatt in Hongkong.

Michelle Beganovic vom Kantonsspital Olten landete auf dem zweiten Platz. Sie darf damit für eine Woche nach Stockholm reisen und dort Tommy Myllymäki im Restaurant Aira über die Schultern schauen. Dritte wurde Aisha Kelesoglou vom Gesundheitszentrum für das Alter Bürgerasyl-Pfrundhaus in Zürich.

Hohes Niveau auf der ganzen Linie

Nach zweieinhalb Stunden der Vorbereitung musste im Wettbewerb die Vorspeise serviert werden, eine halbe Stunde später die Hauptspeise. «Das Niveau aller neun Finalteilnehmenden war extrem hoch und hat gezeigt, wie gut der Schweizer Kochnachwuchs ist. Ein Versprechen für die Zukunft», betonte die Jury bei einem Rückblick auf das Wettkochen. Zum Wettbewerb unter dem Motto «Schweizer Rindvieh» gehörte die Kreation einer Vorspeise. Als Hauptspeise wurde ein ovo-lacto-vegetarisches Gericht verlangt.