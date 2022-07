Nachruf Zum Tod von Jost Bitterli: «Sein Führungsstil zeichnete sich stets durch Gradlinigkeit aus» Jost Bitterli aus Olten, der Jurist und Anwalt, alt Stadtrat und alt Präsident des EHC Olten, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Jost Bitterli ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Archivbild: Hansruedi Aeschbacher

Als er nach 15 Amtsjahren als Verwaltungsratspräsident der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG (BOGG) zurücktrat, sagte Paul Stöckli, damaliger Vizepräsident über Jost Bitterli: «Sein Führungsstil zeichnete sich stets durch Gradlinigkeit aus.» Ein Satz, den viele Bekannte des Verstorbenen ohne zu zögern untermauern.

«Ein zwar lebensfroher und lebensbejahender, aber in der Sache sehr konsequenter Mann»,

meinen die einen. Andere reden vom klassischen Beispiel eines Vertreters der Art «Harte Schale, weicher Kern». Bitterli galt als harter Argumentierer und Verhandler, gleichzeitig aber war er sehr empfindsam und konnte zu Tränen gerührt sein. «Waren die Auseinandersetzungen ausgetragen, vertrug er sich mit seinem hartnäckigsten Gegner problemlos wieder», so ein ihm nahe stehender Zeitgenosse.

Ein Mann im Dienst der Öffentlichkeit

Ungeachtet persönlicher Einschätzungen: Jost Bitterli war ein Mann der breiten Aktivitäten im Dienste der Öffentlichkeit: Zwischen 1970 und 1974 amtete er als Rechtskonsulent der Stadt Olten; als einer der ersten überhaupt. Von 1977 bis 1985 war der Verstorbene als Mitglied der damaligen CVP (heute die Mitte) Teil des Gemeindeparlamentes und später während acht Jahren bis 2001 Mitglied des Stadtrats.

Zwischen 1986 und 1991 stand er dem EHC Olten als Präsident vor und stieg mit seinen Mannen 1990 erstmals in die NLA, der höchsten Spielklasse im nationalen Eishockey, auf. Danach bekleidete der in Winznau geborene Jost Bitterli das Präsidium im Verwaltungsrat der Städtischen Betriebe und jenes der BOGG bis ins Jahr 2013. Unter seiner Ägide wurden die Grundlagen zur Zusammenführung der Automobilgesellschaft Gösgeramt und der Stadtomnibus Olten AG erarbeitet und dann umgesetzt.

Kein Mann der Öffentlichkeit

«Er ist zwar ein Mann im Dienste der Öffentlichkeit gewesen, aber eben nie ein Mann der Öffentlichkeit», meint einer seiner Weggefährten. Wohl deswegen wirkte der Verstorbene für Aussenstehende gelegentlich etwas unnahbar.

Der Winznauer, aus katholischem Haus und Sohn eines Siegrists, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, habe sich nie in den Mittelpunkt stellen wollen, zeigte wenig Interesse an gesellschaftlichen Inszenierungen. Jost habe sich mit Sicherheit im Stillen über seine Erfolge zu freuen verstanden, geben Freunde zu verstehen.

Es mag erstaunen, dass sich einer mit derartigem Leistungsausweis nach und nach ins Private zurückzieht. Denn nach Rückgabe der Verwaltungsratsmandate verabschiedete sich der Verstorbene mehr und mehr ins Private und damit nach Sörenberg. Ein langjähriger Freund erzählt:

«Jost war sehr bodenständig, erdverbunden, reiste überhaupt nicht gerne und war eher dem naturverbundenen Lebensstil zugewandt.»

Olten nie aus den Augen verloren

Aber selbst mit seinem Rückzug ins Entlebuch: Die Stadt Olten verlor er dennoch nie aus den Augen. «Er war stets gut informiert und konnte sich mächtig ärgern, wenn er mit einer Entwicklung oder einem Entscheid nicht einverstanden war oder diesen nicht nachvollziehen konnte», wissen ihm nahe stehende Zeitgenossen zu berichten.

Am 7. Juli ist Jost Bitterli, begleitet von einer harmlos scheinenden Covid-Erkrankung, in seiner zweiten Heimat, seinem geliebten Sörenberg, unerwartet verstorben.