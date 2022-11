Olten Schwimmen in der kalten Aare für einen guten Zweck: Der St.-Niklaus-Schwumm finder wieder statt Am St.-Niklaus-Schwumm in Olten gibts in diesem Jahr erstmals ein sogenanntes «Warmduscher-Ticket». Die Anmeldung ist noch bis zum 25. November möglich.

Der St.-Niklaus-Schwumm findet am 4. Dezember in Olten statt. Remo Fröhlicher

Am Sonntag, 4. Dezember, ab 13 Uhr wird der diesjährige St.-Niklaus-Schwumm bei der Badi Olten durchgeführt: Mutige Schwimmerinnen und Schwimmer springen in die Aare und helfen so mit, Geld zu sammeln. Dies je zur Hälfte für die Unicef und für das Rotary-Hilfsprojekt ShelterBox, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei ShelterBox geht es konkret um dringende Soforthilfe für Pakistan wegen der Überschwemmungskatastrophe.

Der Rotary Club Gösgen-Niederamt, der den Anlass mit rund zwei Dutzend Helferinnen und Helfern unter der Leitung von OK-Präsident Kaspar Ritz organisiert, erwartet dieses Jahr rund 180 Schwimmerinnen und Schwimmer. Für einen Selbstkostenbeitrag von 25 Franken wärmen sich die Mitmachenden nach dem Schwumm in Hot Pots und bei einem Punch und warmen Essen auf. Chlausenmützen, Wasserschuhe, Bademantel und -tuch sind vorhanden. Neopren-Anzüge sind bei Bedarf selber mitzubringen. Wer mehr bezahlt, spendet diesen Betrag vollständig zugunsten der beiden Projekte.

Neu gibt es auch «Warmduscher-Tickets» für jene, die ohne Schwumm am Charity-Event partizipieren möchten. Der Anlass wird musikalisch begleitet von der Guggenmusik Müüs aus Trimbach. Anmeldungen sind bis 25. November per Eventfrog möglich. (otr)