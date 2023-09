Musik Die Stadt hat mit «Planet Olten» eine neue Konzertreihe Jeden letzten Donnerstag im Monat finden im Lokal APA KultA in Olten neu Konzerte statt. Die beiden regionalen Musiker Samuel Blatter und Martin Schenker haben die Plattform für innovative Bands aus der Schweiz geschaffen.

Das Lokal APA Kulta befindet sich im ehemaligen Kino Camera. Bild: Bruno Kissling

Die neue Konzertreihe in der Stadt heisst «Planet Olten». Sie findet jeden letzten Donnerstag im Monat im Oltner Lokal APA KultA an der Römerstrasse 7 statt, dem ehemaligen Kino Camera. Kuratiert wird die Reihe von Samuel Blatter und Martin Schenker, beide aktive Musiker aus der Region und seit Jahren in der Szene vernetzt.

Samuel Blatter, der Gründer der neuen Konzertreihe, trat ebenfalls schon im APA KultA auf. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Schweizer Musiklandschaft sei enorm vielfältig. «Wir möchten einerseits den vielen innovativen Bands eine Bühne bieten und andererseits das Oltner Publikum regelmässig am letzten Donnerstag ins APA KultA locken», heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem wäre es schön, ein Treffpunkt für Musikliebhabende aller Generationen zu werden. Immer am letzten Donnerstag des Monats werde das Lokal so zum Raum für aufregende, neue Musik, heisst es weiter.

Die neue Konzertreihe wird am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr lanciert. Der Eintritt kostet jeweils zwischen 15 und 30 Franken. Unterstützt wird die Konzertreihe unter anderem von der Rentsch- und der Däster-Schild-Stiftung.

Der Start erfolgt mit zwei Bands

Für den Startschuss haben die beiden Musiker das Trio Heinz Herbert engagiert, eine ihrer Lieblingsbands. Es gebe kaum eine Band, die «live so unfassbar gut klingt wie das Trio Heinz Herbert», heisst es in der Mitteilung. Das Publikum kann «ein einzigartiges Klangerlebnis» erwarten zwischen Psychedelic, Free Jazz, Clubkultur und kollidierenden elektronischen Rhythmen.

Im Lokal APA KultA findet die Konzertreihe jeden letzten Donnerstag im Monat statt. Bild: Bruno Kissling

Eröffnet wird der Abend von Interhuman, einer jungen Band aus Solothurn. Ihr Debüt lässt erahnen, dass sie in der Linie englischer Bands stünden wie Radiohead oder Portishead. «Sie vereinen grosse Gefühle mit stimmungsvollen elektronischen Sounds: zwischen Experiment und Rock, zwischen laut und leise, zwischen hell und dunkel, zwischen Euphorie und Melancholie.» (otr)