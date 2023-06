Musik Der Oratorienchor Olten tritt zum traditionellen Konzert in der Friedenskirche an – vielleicht zum letzten Mal? Der Oratorienchor Olten lädt zum Sommernachtskonzert mit dem bekanntesten Stück von Johannes Brahms. Mit von der Partie sind der befreundete Chor Cantica Nova aus Worb BE und das Kammerorchester Camerata 49 aus Langenthal.

Das letzte traditionelle Sommernachtskonzert in der Friedenskirche? Ein Bild des Auftritts vom vergangenen Jahr. Bild: Corinne Glanzmann

Die Oltner Friedenskirche steht vor einer ungewissen Zukunft – niemand kann sagen, was im kommenden Jahr mit dem Sakralbau geschehen wird. Im vergangenen Winter war die Kirche aus den späten 1920er-Jahren befristet bis Ende April geschlossen. Bei der Gemeindeversammlung der reformierten Kirchgemeinde war gar eine Schliessung bis auf weiteres traktandiert.

Der 1812 gegründete Oratorienchor Olten kann auf eine lange Tradition der Sommernachtskonzerte in dieser Kirche zurückblicken – legendär sind auch die anschliessenden Apéros auf dem Vorplatz, bei welchen sich Gelegenheit bietet, mit allen Aufführenden ins Gespräch zu kommen. Am nächsten Samstag, 17. Juni, gelangt um 19 Uhr das wohl bekannteste Requiem in deutscher Sprache zur Aufführung, nämlich dasjenige von Johannes Brahms.

«Ein deutsches Requiem» (Opus 45) wendet sich an keine Konfession oder Glaubensgemeinschaft, sondern an die gesamte Menschheit. Zu Texten aus dem Alten und Neuen Testament hat Brahms ein musikalisches Meisterwerk geschaffen, welches Trost spenden soll und sich grundsätzlich von den anderen «Requiems» unterscheidet, da es keinen kirchlich vorgeschriebenen Textvorgaben folgt.

Der Oratorienchor Olten als vermutlich ältester Gemischter Chor der Schweiz darf wieder auf die Mitwirkung bekannter Künstlerinnen und Künstler zählen, nämlich Beatrice Ruchti (Sopran), Patrick Oetterli (Bass/Lyrischer Bariton) und das Kammerorchester Camerata 49 aus Langenthal unter der Leitung von Andreas Kunz. Wie gewohnt singt auch die Cantica Nova, der befreundete Chor aus Worb BE mit. Dirigent ist der Oltner Musiklehrer und bekannte Flötist Christoph Moser, welcher seit über 20 Jahren beide Chöre leitet. (otr)