Mittelschwer verletzt Rentner verliert in Olten Kontrolle über sein Auto und fährt Töfffahrerin um Am Montagnachmittag kam es auf der Baslerstrasse in Olten zu einem Unfall, bei dem eine Frau mittelschwer verletzt wurde. Ein Rentner geriet aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Motorradlenkerin.

Ein Rentner kollidierte in Olten mit einer Motorradfahrerin. Kantonspolizei Solothurn

Am Montag, den 28. August 2023, gegen 15:50 Uhr, fuhr ein älterer Mann mit seinem Auto auf der Baslerstrasse in Olten. Er kam aus Trimbach und war auf dem Weg in Richtung «City-Kreuzung». Aus Gründen, die noch geklärt werden müssen, geriet er auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er zuerst mit einem Pfosten auf einer Verkehrsinsel und kurz danach mit einem Motorrad, das in Richtung Trimbach fuhr. Die Fahrerin des Motorrads wurde dabei mittelschwer verletzt.

Die Kantonspolizei Solothurn untersucht die Unfallursache. zvg

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Motorradfahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache und der Ablauf des Unfalls werden von der Polizei untersucht.