Mit einem farbenfrohen Umzug zogen Schulkinder und Lehrerschaft am Samstag in die neuen Schulanlagen von Kappel ein. Zahlreich reihten sich Jung und Alt – ganz gemäss dem Motto ‚Generation Chappu‘ - am Rand der Dorfstrasse auf, um das fröhliche Spektakel bei strahlendem Herbstwetter zu geniessen.