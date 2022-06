Minus 133 Reformierte Kirchgemeinde Niederamt: 2021 sind überdurchschnittlich viele Mitglieder ausgetreten Die reformierte Kirchgemeinde Niederamt hat noch rund 4000 Mitglieder – trotzdem schreibt die Rechnung 2021 einen Gewinn.

Bekam 2021 die Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt: Kirchgemeindehaus Obergösgen. NDA

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Niederamt hat an der kürzlich abgehaltenen Gemeindeversammlung trotz einem Rückgang der Steuereinnahmen eine Rechnung mit Gewinn verabschiedet.

Wie hoch dieser ausfällt, wollte die Kirchgemeinde auf Anfrage nicht sagen. Weiter seien diverse budgetierte Sachaufwände wegen der Coronapandemie tiefer oder gar nicht angefallen, heisst es in der Mitteilung. Daher hat der Kirchgemeinderat einen Nachtragskredit von 15'000 Franken als Soforthilfe für die Ukraine beantragt. Die Versammlung hat alle Anträge des Gemeinderates einstimmig genehmigt.

Zahl der Austritte macht besorgt

Sorgen bereiten der Kirchgemeinde die stark angestiegenen Kirchenaustritte, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

«Waren die Austritte im ersten Jahr der Pandemie deutlich unter dem Durchschnitt, sind sie im vergangenen Jahr extrem angestiegen.»

2021 hatte die Kirchgemeinde insgesamt 133 Austritte zu verzeichnen. Das sei überdurchschnittlich, heisst es auf Anfrage. Die Gründe seien meist nicht klar, weil beim Austrittsschreiben keine angegeben werden. Per Ende 2021 hatte man noch genau 4025 Mitglieder.

An der Gemeindeversammlung waren diverse Immobilien ein Thema. In den Kirchgemeindehäusern Obergösgen und Niedergösgen wurde die Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt und termingerecht auf die neue Heizperiode fertiggestellt. Im Dezember stieg dann auch noch die Heizung im Pfarrhaus in Däniken aus und musste ersetzt werden.

Neuer Mietvertrag

Auch die Renovationsarbeiten in der obersten Wohnung an der Schulstrasse 7 in Schönenwerd konnten abgeschlossen und die Wohnung per 1. Mai 2022 an eine junge Familie vermietet werden. Zudem hat die Pfarramtskommission Süd mit der römisch-katholischen Kirchgemeinde einen neuen Mietvertrag für den Römersaal und die Kirche Gretzenbach ausgehandelt, da aufgrund der Reorganisationen beides weniger genutzt wird.

Auch beim gemeindeeigenen Land mit dem Kirchgemeindehaus in Stüsslingen gehts vorwärts. Das Grundstück soll von der Zone für öffentliche Bauten in normales Bauland umgezont und später verkauft werden. Die Gemeinde Stüsslingen möchte von der Kirchgemeinde hierfür einen Gestaltungsplan. Der Auftrag für dessen Erarbeitung wurde nun vergeben.

Wie weiter mit dem Pfarrhaus Schönenwerd?

Wie es mit dem Pfarrhaus in Schönenwerd weitergehen soll, darüber hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen unterhalten. Zwar hat die Gemeindeversammlung im Dezember 2021 einer sanften Renovation zugestimmt, doch solange nicht klar sei, wie die Liegenschaft künftig verwendet werden soll, werden keine Arbeiten vorgenommen. Denkbar sei die Vermietung an eine soziale Institution. Erste Kontakte seien aufgenommen worden.

Demnächst will die Kirchgemeinde die elektrische Heizung in der Kirche Däniken ersetzen. Eine Projektstudie wurde in Auftrag gegeben. Falls alles klappt, könnte das Projekt an der nächsten Gemeindeversammlung im Dezember zur Abstimmung gelangen. (otr)