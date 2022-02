Mein Olten Wie im Wimmelbuch Lily Diemer Drucken Teilen

An der Chilbi wirkt Olten wie aus dem Wimmelbuch. Patrick Lüthy

Mein Weg führt mich durchs leergefegte Olten, Montagabend kurz nach sieben. Fröstelnd vergrabe ich meine Hände in den Jackentaschen. Die Häuser liegen still, nur wenige Fenster sind von Licht erleuchtet.

Während ich die Kirchgasse überquere und dann in die Altstadt einbiege, habe ich das Gefühl, ich wäre allein in dieser Stadt. Präsent ist bloss der Schokolandegeruch, der sich wie ein Schleier über die Stadt legt. Dieser Geruch, den ich sehr mag, strömt durch die Gassen, breitet sich aus, nimmt ganz Olten ein.

Die Stadt liegt tief im Winterschlaf. Dieser Januar war grau und neblig, düster und deprimierend. Gesundheit und Prüfungsstress führten dazu, in den eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein. Das macht keine Lust aufs neue Jahr, vom Aussenleben bekommt man kaum was mit - ausser dem Prasseln dicker Regentropfen am Fenster.

Einige Tage später sitze ich in der Bibliothek der FHNW. Eigentlich sollte ich lernen. Stattdessen schweift mein Blick unablässig nach draussen. Der Versuch, einen Überblick über die verschiedenen Literaturepochen zu bekommen, bleibt erfolglos. Stattdessen hat sich ein Gedanke in meinem Kopf festgesetzt, lässt mich kaum los. Ich blicke durchs Fenster, beobachte die verschiedenen Menschen, wie sie vorübergehen, und fühle mich dabei wie ein winziger Teil eines jener grossen, kartonierten Wimmelbücher.

Am liebsten mochte ich das Frühlings-Wimmelbuch von Rotraut Susanne Berner, die kleine Stadt war mir fast genauso vertraut wie Olten. Überschaubar und voller Gesichter, die man in der Sommer-, Herbst- oder Winterversion auch suchen und entdecken konnte.

Menschen, die irgendwie immer irgendwo waren, genau wie hier in Olten. Isoliert von der Aussenwelt, eingehüllt in dem von Wissen aufgeladenen, stillen Raum beobachte ich den rauschenden Alltag der Oltnerinnen und Oltner. Sehe, wie die Menschen mit dem Wind kämpfen: Haare werden herumgewirbelt, Schals über Schultern geblasen.

Menschen auf Fahrrädern im Gegenwind, ein Collectorsvelo düst ihnen entgegen. Andere tragen Einkaufstaschen nach Hause - und hoffen, dass sie unterwegs nicht reissen, so wie dem jungen Mann beim Fussgängerstreifen gerade jetzt.

Ich sehe wie Menschen auf den Bus warten, Studierende das Gebäude verlassen und sich draussen abklatschen, über abgeschlossene Prüfungen freuen. Draussen erwacht das Leben, die Bäume schwanken im Wind und machen sich bereit für den Frühling.

Tags darauf werde ich von Sonnenstrahlen nach draussen gelockt. Auf einem abendlichen Spaziergang bin ich dankbar, als mich die warme Sonne blendet. An meinem liebsten Platz sieht man auf das Städtchen herunter. Obwohl sich die Sonne um diese Uhrzeit sanft darüber ergiesst, scheint es, als würde es noch immer vor sich hin schlummern. Eingepackt von Bergketten reicht der Blick vom Hard- bis Bornwald. Man erblickt Spital, Bahnhof, Säli und Bifang, Frohheim und vieles mehr.

Fast wie ein Wimmelbuch, nur dass es noch vertrauter ist als die kartonierte Version mit den vielen Gebrauchsspuren (und das ist schon eine grosse Leistung). Olten, ein kleiner Fleck. Aber gerade sieht es beinahe so aus, als wäre es die ganze Welt.

Die Frühlingsluft weht, die Dämmerung setzt ein und ich weiss, dass morgen um diese Zeit das Städtchen langsam schon ganz aus dem Winterschlaf aufwachen wird. Wie sich die Gassen mit Menschen füllen, die Gastronomie sich auf die Strassen ausbreiten kann und wie sich die ersten ans Aareufer wagen werden.

Ein schöner Gedanke, Olten als lebendiges Wimmelbuch zu sehen. Dank meiner Vorliebe für schöne Wörter, suche ich im Duden nach einer genauen Definition vom Wort «wimmeln». Und finde: voll, erfüllt sein von einer sich rasch, lebhaft durcheinanderbewegenden Menge. Und seien wir ehrlich, genau danach haben wir uns doch den gesamten Winter hindurch gesehnt.