Mein Olten Who cares in Olten Care-Arbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, wird oft von Frauen ausgeführt. Auch in Olten soll diese Arbeit thematisiert werden, findet unsere Kolumnistin. Gabriela Allemann Drucken Teilen

Oft sind für die unbezahlte Care-Arbeit Frauen zuständig – etwa, wenn es um die Betreuung und Erziehung von Kindern geht. Symbolbild: Anna Roström Plainpicture

Schnell laufe ich nach Hause, um nur ein bisschen zu spät zu sein, damit ich zusammen mit meinen Töchtern zuerst mittagessen, danach Wäsche aufhängen, den Einkauf entgegennehmen und vieles mehr machen kann. Ich war in einer Sitzung, im Bahnhofsbuffet Olten – wo sonst, wenn Frauen aus Basel, Weinfelden und Weggis zusammenkommen, um Wichtiges zu besprechen.

«Ich muss», habe ich zu den Frauen gesagt, «meine Care-Tätigkeiten warten.» Langsam kommt dieser Begriff und damit ein elementarer Bereich des täglichen Lebens ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Care, das bedeutet Sorge. Sorge-Arbeit kann bezahlt sein. Sie ist es, wenn auch schlecht, in Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Pflegeheimen. Zum überwiegenden Teil aber ist sie unbezahlt und geschieht in den Privathaushalten – dort vorwiegend von Frauen.

Es ist all diese Arbeit, die anfällt im Haushalt, in der Betreuung und Erziehung von Kindern. Arbeit, die so oft nicht als Arbeit betrachtet und bewertet wird. Sondern als unendlich verfügbare Liebestätigkeit – der Frauen. Und als solche kann sie auch nicht monetarisiert, also in Franken umgerechnet werden, so die gängige Argumentation.

Natürlich mache ich gerne, was mit Kind und Haus verbunden ist (ausser putzen, das mag ich ganz und gar nicht). Natürlich macht das auch mein Mann, machen das auch meine Eltern gerne, wenn sie als Grosseltern für meine Töchter kochen, mit ihnen jassen, schauen, dass sie rechtzeitig das Haus verlassen, um rechtzeitig in der Schule zu sein, und danach noch die Küche machen.

Und doch. Es ist Arbeit. Care-Arbeit eben, Sorge-Arbeit. Wir alle wären nicht, gäbe es diese Arbeit nicht. Wir wären verhungert, verdurstet, gestorben, hätten sich nicht Menschen, meist Frauen, unentgeltlich und gegen Entgelt, um uns gekümmert, als wir als komplett abhängige kleine Wesen auf diese Welt kamen. Zuerst also kommt die Sorge-Arbeit. Ohne sie hätten wir nicht lernen und gedeihen, zu Erwachsenen heranreifen können.

Die Sorge-Arbeit ist der Grund jeglichen Lebens. Und als solcher verdient sie definitiv ein besseres Ansehen. Sie müsste besser entlöhnt sein, da, wo sie als Erwerbsarbeit ausgeübt wird. Und sie müsste endlich als Arbeit anerkannt werden, so sie auf unentgeltlicher Basis erbracht wird. Unter anderem so, dass die Menschen, die sie leisten, im Alter nicht in Armut leben müssen.

Damit bin ich mitten im Thema der Sitzung, von der ich mich gerade verabschiedet habe. Wie kann eine Veränderung gelingen, hin zu einer Wirtschaft, die die Care-Arbeit ernst und wichtig nimmt und zuerst einmal sichtbar macht?

Es gibt Initiativen, die sich diese Frage schon lange stellen und es gibt viele wunderbare Projekte wie Stadtrundgänge. In Sursee zum Beispiel kann ein solcher begangen werden, weitere sind in Planung.

Diese Spaziergänge führen an Orte, an denen Care-Arbeit eine bedeutende Rolle spielt. Zu einem Spital, einem Geburtshaus, zu Häusern von Vereinen, zu Schulen für Kinder wie auch Jugendliche – Berufsschulen, wo Fachwissen zu Care-Berufen gelehrt wird. Zu Kirchen, wo unzählige ehrenamtliche Mitarbeitende Besuche machen, Kaffee kochen, mit Kindern spielen. Sie führen aber auch zu Privathäusern, wo Kinder betreut, kranke Menschen von ihren Angehörigen gepflegt und umsorgt werden, allzu oft bis an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus.

So ein Spaziergang würde auch zu Olten passen. «Who cares!» könnte ein passender Titel sein.

Wir nennen unsere Stadt «Arbeiterstadt» – und denken dabei ganz selbstverständlich an die Arbeiter (!) in der Industrie, bei der Bahn. Und all die andere Arbeit, wo bleibt sie? Sie könnte auf einem solchen Spaziergang ans Licht geholt werden. All die vorhin aufgezählten Orte, es gibt sie auch in Olten.

Und auch hier würde die Route am Stadthaus vorbeiführen, an dem Ort, wo Entscheidungen getroffen werden, zur Stadtplanung zum Beispiel oder darüber, wie die familienexterne Betreuung von Kindern ausgestaltet und finanziert wird. Und damit ganz direkt darüber, wie sich Familien die Erwerbs- und Sorgearbeit aufteilen können. Denn nicht alle Grosseltern wohnen in der Nähe ihrer Enkelkinder.

Ich bin zu Hause angekommen. Wir essen, was wir gemeinsam auf den Tisch gebracht haben und unterhalten uns über unsere Erlebnisse des Morgens. Dem Oltner Bahnhofbuffet und seiner Lage in der Schweiz sei’s an diesem Tag gedankt, dass ich Erwerbs- und Care-Arbeit gut unter einen Hut bringen konnte.