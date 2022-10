Mein Olten Was wäre, wenn es den Nordmann noch gäbe? Martin Grütter Drucken Teilen

Verwaiste Ladenflächen tauchen immer öfter auf. Bruno Kissling

In der Freizeitsportgruppe, in welcher ich regelmässig versuche, meinen Fitnessstand wenigstens zu wahren, gehört nach dem Training ein Restaurantbesuch einfach dazu. Die Gesprächsthemen sind jeweils breit gefächert, wobei Olten oft Stoff für Diskussionen liefert. Immer wieder wird der mangelhafte Ladenmix im Verhältnis zur Anzahl Imbissbuden, Coiffeur- und Brillengeschäften sowie die durch Büros ersetzten Gewerbeflächen kritisiert.

Dabei kommt häufig Nostalgie auf: «Ach, das waren noch Zeiten, als es in Olten den Nordmann, heute Manor, noch gab.» Ja, von 1977 bis 1996 stand in Olten an der Stelle, an welcher heute der Wohnpark Bornblick steht, tatsächlich der Nordmann unter anderem mit Supermarkt, Elektro-, Kleider-, Sport-, Haushalt- und Spielwarenabteilung sowie einem Coiffeursalon als auch einem tollen Restaurant. Nicht umsonst hiess der Slogan: «Alles, alles bei Nordmann.»

Das Geschäft verfügte über teils auffallend grosse Ladenflächen und an der Qualität der Waren gab es nichts auszusetzen. Der Nordmann hatte zudem ein riesiges Parkhaus. Man konnte gratis parkieren und die Einkäufe barrierefrei mit dem Einkaufswagen via Lift zum Auto bringen. Somit handelte es sich quasi um den Vorläufer der heutigen Einkaufstempel.

Ausgebaut - im Windschatten Nordmanns

Und man lese und staune: Laut der Rubrik «Geschichte» auf der Website von Gewerbe Olten hatte die Dreitannenstadt nach der Nordmann- Eröffnung die grösste Ladenfläche aller Schweizer Städte im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Im Windschatten vom Nordmann bauten andere Läden aus oder wechselten den Standort. So entstand in den 80er-Jahren das Hammercenter, welches damals nebst einem MM-Migros auch die Geschäfte ABM, Pick Pay und Ex Libris enthielt. Vis-à-vis zog der Denner in eine neue Filiale. Auf den Strecken vom Nordmann via Hammercenter, entlang der Kirchgasse in die Altstadt respektive Richtung Handelshofkreuzung und dann rechts die Frohburgstrasse hinunter wurde alles geboten, was das Herz begehrt.

Nebst den grossen Läden wie Coop City und EPA gab es den Spielzeugwarenladen Franz Carl Weber und die bedeutenden Warenhäuser Viktor Meyer und Jelmoli von Felbert sowie diverse Kleiderläden.

Nordmann war der Ausgangspunkt

Dazu kamen einige Restaurants und Bijouterien. Der Nordmann war entsprechend oft der Ausgangspunkt für eine ausgedehnte Shoppingtour d’Olten. Diese Einkaufsmöglichkeiten zogen Leute von weit her an. Den Gäupark gab es damals noch nicht und die an dessen Standort stehende Waro konnte trotz der Grösse mit ihrem Angebot nicht mithalten.

Für viele Leute war der Nordmannbesuch ein festes Ritual. Sie trafen sich – teils verabredet, teils zufällig – beim Wocheneinkauf und dabei durfte ein Gang in ein Restaurant nicht fehlen. Olten war eine lebendige Stadt. Dann kam der Moment, von dem an alles anders wurde. Das Nordmanngebäude soll so marode gewesen sein, dass an eine Sanierung nicht zu denken war.

Folglich schloss der Nordmann 1996 seine Tore. In den nächsten zehn Jahren bröckelte die Einkaufsmeile auseinander. ABM, Pick Pay und Ex Libris verschwanden aus dem Hammercenter. Zudem wurde die Verkaufsfläche der Migros kleiner.

In der Altstadt gingen Jelmoli von Felbert sowie Viktor Meyer zu und auch die EPA machte dicht. Im Gegenzug eröffnete im Jahr 2000 der Gäupark seine Tore. Angebotsverlust in Olten und Angebotsgewinn im Gäu, womit sich das Einkaufsverhalten der Leute in der Region verändert hat.

Lädelisterben - unaufhaltsam

In Olten ging hingegen das Lädelisterben auf der linken Aareseite weiter, während auf der rechten Aareseite zuerst das Migros-Freizeitland und danach der Sälipark entstanden ist. Dieser vermag jedoch die in Olten verloren gegangenen Angebote nicht zu kompensieren. Wie sang doch die Schweizer Mundartband Stiller Has im Lied «Wallisellen» aus dem Jahr 2000: «Früecher hets öppis golte, Olte. Hüt wott niemer meh holte in Olte.»

Natürlich gibt es viele gute Gründe trotzdem in Olten zu halten, aber bezüglich der Oltner Einkaufssituation trifft die Aussage von Stiller Has den Nagel auf den Kopf. Auch wenn das Verschwinden der Geschäfte in Olten Ende der 1990er- bis Anfang 2000er-Jahre nicht zwingend der Nordmann-Schliessung angelastet werden kann, so taucht in unserer Runde trotzdem immer wieder die Frage auf: Was wäre, wenn es den Nordmann noch gäbe?