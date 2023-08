Was Olten gut tun würde – Abkühlungswünsche

Niederbuchsiten Eine Jura-Kaffeemaschine in der US-Erfolgsserie «And Just Like That»: So ist es zu diesem Auftritt gekommen

In der amerikanischen Serie «And Just Like That», der Fortsetzung von «Sex and the City», ist in mehreren Szenen eine Kaffeemaschine der Firma Jura aus Niederbuchsiten zu sehen. Wie kam es dazu?