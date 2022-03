Mein Olten Von der Pflicht, «Nein» zu sagen Denise Donatsch Drucken Teilen

Was zurückbleibt: Elend und Zerstörung in der Ukraine. Vadim Ghirda / AP

Heute möchte ich kritisch sein, aber auch hoffnungsvoll – und mich ein Stück weit auf die Äste hinauslassen. Es fällt mir aktuell schwer, meinen Blick auf Olten zu richten, wie es die Idee dieser Kolumne eigentlich verlangt. Meine Gedanken sind schlicht woanders. Genaugenommen 2000 km von hier gen Osten, wo aktuell auf brutalste Weise der uralte Konflikt zwischen Demokratie und Autokratie ausgetragen wird.

Was ist bloss los auf dieser Welt? Wir schreiben das Jahr 2022 und es herrscht Krieg, als wären wir Menschen unfähig, aus der Geschichte zu lernen. Wirklich überraschend ist das allerdings nicht. Gerade weil kaum jemand im Vorfeld damit gerechnet hat, dass Putin wirklich zu so was im Stande ist. Weil der Mensch in der Regel dazu neigt, Dinge herunterzuspielen. Wegschauen, allerhöchstens zuschauen ist die gängige Maxime.

Umso mehr stimmen mich gewisse Vorkommnisse, halt im Kleinen, hoffnungsvoll, welche sich regelmässig in der Facebook-Gruppe «Olten» abspielen. Immer wieder lässt sich dort beobachten, dass zwischen verschiedenen Oltner Politisierenden und Bewohnern der Kleinstadt debattiert wird. Und selbst wenn sich offensichtlich immer wieder dieselben Diskussionsteilnehmenden arg im Ton vergreifen: Am Ende des Tages wird auch das von dieser Gruppe meist – und zum Glück – geduldig ertragen.

Denn solange es irgendwie machbar ist: Inklusion ist immer besser als Exklusion. Das ist gelebte Demokratie. Und es zeugt auch von einer gewissen Grundstabilität eines sozialen Gefüges, wenn solche Konflikte Platz haben, ausgehalten werden können; eine nicht zu unterschätzende Qualität. Denn was ausgeschlossen wird, radikalisiert sich nicht selten. Es braucht das offene Gespräch.

Natürlich wäre es idealer, wenn diese Auseinandersetzungen von Angesicht zu Angesicht ausgetragen würden, zum Beispiel in der sommerlich warmen Abendsonne auf dem Platz der Begegnung. Es wäre schön, wenn sich dort regelmässig alle Oltnerinnen und Oltner, die wollen, versammeln, um lebhaft zu debattieren, zu argumentieren und zu streiten. Wunschdenken einer Philosophiestudentin, schon klar.

Vor einiger Zeit wurde ich von jemandem dazu angehalten, gewisse Toleranzkriterien unhinterfragt zu übernehmen. Ich war, gelinde gesagt, «verdutzt» über diese Aufforderung. Und dann ganz schnell ziemlich sauer. Auf Anweisung Dinge tolerieren, die man noch nicht selbst hinterfragen konnte, erachte ich als äusserst riskantes Vorhaben. Selbstverständlich habe ich das nicht getan.

Toleranz, ein Wort, das nett klingt, so sozial und grossgeistig. Tragischerweise geht gerne vergessen, dass der Kontext, in welchem das Wort «Toleranz» eingebettet ist, zur Aussage mit dazugehört. Ein offenes Gespräch darüber führen, warum ich nicht bereit war, zu tolerieren, wozu ich aufgefordert wurde? Fehlanzeige.

Im Militär werden an dieser Stelle gerne die geistreichen Worte «ist so, weil ist so» zitiert, was so viel heisst wie: Kopf aus, Mund zu. Ich denke, dass ich nicht die Einzige bin, die den Mund dann halt eben doch nicht halten kann.

Ich bin nicht mutig. Und angepasst sein ist sicher einfacher. Aber autoritäre Mitmenschen waren noch nie mein Ding. Genaugenommen ist es die Pflicht einer mündigen Bürgerin und eines mündigen Bürgers, zu hinterfragen. Und das fängt im Kleinen an, vor der eigenen Haustüre. Die Philosophin Hannah Arendt spricht sogar von einer Pflicht zum Ungehorsam, dort, wo Ungerechtigkeit passiert. Nein sagen, dort, wo Mitmachen Schwächeren schadet. Stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin.