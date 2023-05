Mein Olten Unübersetzbar Sind Emotionen für uns als Einzelpersonen spürbarer? Das fragt unsere Kolumnistin - und freut sich auf den Sommer. Lily Diemer Drucken Teilen

Sich treffen, austauschen, Zeit verbringen: Auch Garten- und Strassenrestaurants eigenen sich dafür bestens. Bruno Kissling/Archiv

Die wärmeren Temperaturen im Mai bringen Menschen dazu, nach draussen zu strömen. Plötzlich geht alles wieder etwas leichter: Die Jacke bleibt zuhause, man winkt den Nachbarn lächelnd zu, bleibt auf dem Weg zum Einkauf stehen, um mit Bekannten zu plaudern. Es ist warm genug, um sich an die Aare zu setzen, den neuen Ländiweg zu geniessen oder das erste Eis auf der Gasse. Sobald die Sonne die Stadt sanft mit ihren Strahlen bedeckt, bin ich glücklicher. Dann bin ich froh und zufrieden.

Haben Sie sich schon mal überlegt, ob Emotionen für uns als Einzelpersonen spürbarer sind – oder ob sie präsenter sind, wenn wir zusammen mit unseren Mitmenschen sind? Ich dachte immer, dass jeder für sich selbst fühlt, denn jeder empfindet Trauer, Angst, Vorfreude individuell. Kann es aber auch sein, dass gar nicht der Frühling der entscheidende Grund ist, weshalb es uns besser geht – sondern die gesteigerten sozialen Interaktionen Ursache für unser verstärktes Wohlgefühl sind?

Im Japanischen bezeichnen Gefühle eher eine zwischenmenschliche Situation und das finde ich spannend, da schweizerdeutsche Gefühle doch sehr oft auf uns selbst gerichtet sind. Das japanische Wort «Fureai» bedeutet beispielsweise, ein positives Verbundenheitsgefühl mit einer anderen Person zu spüren. Obwohl wir dafür kein Wort kennen, spüre ich genau das oft, wenn ich durch die Stadt gehe und ehemalige Arbeitskolleginnen und Kollegen treffe, Gspänli aus der Schulzeit oder Freunde, die ich regelmässig sehe: Mit allen hat man ein bestimmtes Verbundenheitsgefühl, ganz auf seine Art.

Neben dem Mitmensch-sein bräuchten wir allerdings auch ein passendes Wort für die Frühlings-Euphorie: Die ersten Male Füsse in die Aare halten, die Sonnenbrille auf der Nase und ein Lächeln im Gesicht, nur um nach weiteren Gelegenheiten zu suchen, noch länger draussen bleiben zu können. Auf der ganzen Welt gibt es verschiedene Wörter, die in anderen Sprachen unübersetzbar sind.

Im Schwedischen beispielsweise gibt es das Wort «Fika». Es beschreibt eine meiner Lieblingsbeschäftigungen: Sich treffen, um eine Pause vom Alltag zu machen und zu reden, wobei man normalerweise Kaffee trinkt und Gebäck isst - oft stundenlang. Es kommt schon nah an das Wort, dass ich für den Frühling suche, allerdings noch nicht präzise genug. Trotzdem wäre es schön, ein deutsches Fika zu haben. Ergänzend hierzu passt das Irische «Craic», also eine vergnügliche Zeit miteinander zu haben. Jetzt, wenn die Nächte wärmer und länger werden, macht sich das Freiheitsgefühl auch auf dem Heimweg bemerkbar.

In diesen speziellen Stunden, in der die Zeit anders läuft, man das pulsierende Geschehen des Abends in sich Revue passieren lässt und der Mond auf die leere Strasse leuchtet. Im Arabischen beschreibt «Samar» bis nach Sonnenuntergang mit Freunden in Gespräche vertieft aufzubleiben. Es gibt Kulturen, in denen das Individuum im Vordergrund steht und solche, in denen die Gemeinschaft als höchstes Gut angestrebt wird. Wenn eine Kultur also kollektivistisch ausgerichtet ist, bezeichnen Emotionsbegriffe eher Umstände, Situationen und Beziehungen als den eigenen Zustand.

Oft verspüren wir Emotionen allein, aber sie werden verstärkt, sobald man sie mit jemandem teilt: Weshalb fehlen uns also genau solche unübersetzbaren Emotionen, die unsere Liebsten einschliessen und über das Mitgefühl hinausgehen? Wie würde unser Fureai lauten?

Ich freue mich auf den Sommer in Olten, auf das Spazieren und Badengehen, Menschen treffen und miteinander austauschen: Lassen wir uns wieder mehr auf unsere gemeinsamen Emotionen, gemeinsamen Empfindungen und die Wertschätzung über das gemeinsame Erleben ein! So wird der Kleinstadt-Sommer auf jeden Fall gut.