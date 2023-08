Mein Olten Unser gemeinsames Wohnzimmer Im Sommer verbringt unsere Kolumnistin gerne Zeit auf der Strasse, in der sie lebt – was bereits zu Begegnungen und Festen geführt hat. Jessica Foschini Drucken Teilen

Auch die Kinder spielen im Sommer gerne auf der Strasse. Symbolbild: Peter Weingartner

Ich liebe den Sommer. Die Sonne und die Wärme erlauben es einem, rauszugehen, ohne zu viel darüber nachzudenken, was man anziehen soll (und vor allem, ohne zu viel Zeit mit dem Anziehen der Kinder zu verschwenden). Sie laden dazu ein, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Für meinen Sohn bedeutet das, mindestens eine Stunde am Tag in unserer Strasse zu verbringen, mit anderen Kindern zu spielen oder mit seinem Fahrrad herumzufahren.

Für uns Erwachsene ist es eine Gelegenheit, das Haus zu verlassen und uns auf der Strasse zu unterhalten, sei es mit Kindern oder allein. Ich setze mich manchmal auch gerne auf die Stufen vor meiner Tür und beobachte, was vor sich geht.

Dieser «Luxus» erinnert mich an meine Kindheit und Jugend. Als Kind habe ich die Sommerabende auf dem Gehweg vor dem Geschäft meiner Grosseltern verbracht, gespielt und Leute beobachtet. Diese schwülen Abende, an denen man im ‹dolce far niente› sass und über dies und das redete, gehören zu meinen schönsten Erinnerungen. Situationen der Geselligkeit und des Austauschs wurden spontan geschaffen, ohne monatelange Vorplanung. Wie schön die Leichtigkeit!

Eines der Dinge, die ich an Olten am meisten schätze, ist genau das: Es ist eine kleine, bescheidene Stadt, die es den Menschen noch erlaubt, ihre eigene Strasse als Raum der Begegnung, des Austauschs und des Spiels spontan zu leben.

Wie in der Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die nicht immer eine Last ist, die aufgearbeitet werden muss, sondern auch die Feuerstelle im Haus unseres Lebens sein kann. Wenn es nach mir ginge, würde ich meine Strasse tatsächlich ab 18 Uhr für den Verkehr und für auswärtige Autos sperren, aber das ist wohl ein etwas extremer und unkonventioneller Wunsch. Der aber immerhin einmal im Jahr in Erfüllung geht.

In den letzten beiden Jahren ist aus diesen spontanen Begegnungen nämlich ein Strassenfest entstanden, an dem wir dieses Jahr teilnehmen konnten (ich «fliehe» in den Sommerferien gewöhnlich in die Romagna). Es ist so schön, morgens aufzuwachen und die eigene Strasse voller Farben zu sehen. Die Organisatoren baten um die Erlaubnis, die Strasse für diesen besonderen Anlass zu sperren, kümmerten sich um die Dekoration, stellten die Tische und Bänke auf und sorgten für die Grills.

Unser Brunnen, seit 1858 «zur Brüderlichkeit gewidmet», wurde in einen Kühlschrank umgewandelt, um Getränke kühl zu halten, und mit Blumen und Bändern geschmückt. Für den Rest sorgten die Teilnehmer. Jemand kümmerte sich um die Spiele. Jeder brachte Getränke oder Essen mit.

Um 17 Uhr begann das Fest. Die indische Gruppe, die in unserer Strasse wohnt, erfreute uns mit ihren traditionellen Gerichten. Ein älterer Herr aus Kalabrien bereitete köstliche Pfannkuchen und Nudeln zu und servierte sie den Anwesenden persönlich. Mein Vater, der bei uns zu Besuch war, nahm ebenfalls teil, und ich bin jedes Mal erstaunt, wie viele Menschen in meiner Nachbarschaft Italienisch sprechen. Bald kam die Nacht und es war bereits 3 Uhr, als ich mich amüsiert und müde ins Bett legte.

Die Strasse ist nicht nur da für Autos, Fahrräder und eilige Passanten. Die Strasse führt nicht nur von A nach B und ist nicht unbedingt gefährlich, sondern kann auch als «gemeinsames Wohnzimmer» mehrerer Menschen, mehrerer Häuser, mehrerer Wohnblocks dienen. Gehen und Bleiben sind zwei Seiten derselben Medaille.