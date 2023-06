Mein Olten Schwimmend denken – und vielleicht noch eine Ehe retten Längen schwimmen und dabei alles vergessen oder ins Sinnieren kommen. Das schätzt unser Kolumnist und kommt zum Schluss: «Die Oltner Badi fägt! Das ist alles, was zählt.» Ruedi Studer Drucken Teilen

Längen schwimmen - nicht nur, aber auch ein kontemplatives Erlebnis. Bild: Andrea Tina Stalder

Plättlizähler! – «Du bist also auch so ein Plättlizähler», meint ein Freund lachend, als ich ihm von meiner sportlichen Passion erzähle. Schwimmen. Seit ein paar Jahren zieht es mich immer wieder mal in die Oltner Badi, um dort jeweils einen Kilometer zu absolvieren.

«Plättlizähler?», frage ich stirnrunzelnd. «Ja, Schwimmer zählen doch die Plättli am Boden, während sie ihre Längen ziehen», prustet mein Freund übermütig.

Aha! Womit bewiesen wäre, dass der Typ keine Ahnung von unserer Badi hat. Hier zieren nicht Kacheln Boden und Wände des Schwimmbeckens, sondern eine Edelstahleinkleidung. Seit fünf Jahren schon. Nix mit Plättlizählen also.

Nun ja, ganz Unrecht hat er ja nicht. Mangels fehlender Plättli zähle ich die Längen. Bei einem 50-Meter-Becken braucht es 20, damit ich mein Ein-Kilometer-Ziel erreiche.

Eigentlich viel zu viel für mich. Sportliche Anstrengung ist nicht wirklich mein Ding. Und trotzdem habe ich einen Weg gefunden, meinen Kilometer relativ locker abzuspulen. Wobei: Ich zähle nicht nur, ich rechne. Schwimmen als Mathematik!

Sie glauben mir nicht? Stellen Sie sich vor: Zug um Zug schwirren Zahlen durch meinen Kopf. Länge eins, ein Zwanzigstel ist geschafft. Tönt nach wenig. Doch nach der zweiten Länge ist schon ein Zehntel meiner Schwimmstrecke erreicht. Nach vier Längen ein Fünftel. Nach zehn die Hälfte. Ab da zähle ich rückwärts. Nur noch acht Längen, nur noch sechs, usw. Schwupp, der Kilometer ist geschafft!

70 Kilometer sind es so in der letzten Badesaison geworden. Basel retour ungefähr. Oder Engelberg einfach – und nicht der Berg Engelberg bei uns, sondern die Gemeinde Engelberg im Kanton Obwalden. Fast bis ans Ende des Bieler- oder des Zürichsees würde es auch reichen. Luftlinie notabene.

Ich muss zugeben: In dieser Saison liegt diese Strecke in weiter Ferne. Unter dem Strich bin ich noch immer im einstelligen Bereich. So, dass ich befürchte, dass sich das Saisonabo dieses Jahr nicht rechnet. Aber wissen Sie, warum das Zählen das Schwimmen so richtig entspannt? Ich habe keinen Platz für andere Gedanken. Ich denke nicht, was ich zu Hause noch erledigen muss. Ebenso wenig, was mich im Job erwartet. Ich überlege nicht, wohin die nächsten Ferien gehen. Und auch nicht, was es für den Wochenendeinkauf noch braucht.

Die monotone Zählerei lässt alles andere verschwinden. Mein Hirn wird zur grossen, fetten Null. Ich schwimme, also denke ich nicht. Das hat diese OT-Kolumne in den letzten Tagen geändert. Als mir klar war, dass ich übers Schwimmen schreiben will. Plötzlich wälzte ich im Wasser Gedanken. Plötzlich prasselte eine Welle von Fragen auf mich ein.

Warum gibt es noch immer so viele Falschschwimmer, obwohl der coronabedingte Kreisverkehr doch schon vor drei Jahren eingeführt wurde? Warum wird die Dusche von manchen nicht benutzt, obwohl Duschen doch obligatorisch ist? Warum werde ich ständig von Schwimmerinnen überholt, die hocherhobenen Hauptes stolz wie ein Segelboot an mir vorbeiziehen? Warum schwimmt meine Frau schneller als ich? Wem gehört der Ehering, den ich jüngst auf dem Boden des Schwimm­beckens entdeckt, geborgen und natürlich beim Badmeister abgegeben habe? Habe ich damit vielleicht sogar eine Ehe gerettet?

Und was zählen Joggerinnen oder Judoka? Radlerinnen oder Reiter? Surferinnen oder Skater? Fussballerinnen oder Fechter? Wasserspringerinnen oder Wanderer? Eiskunstläuferinnen oder Eishockeyaner? Oder denken sie einfach über ihre alltäglichen Freuden und Sorgen nach? Was tun Sie, liebe OT-Leserinnen und -Leser?

Aber was ich eigentlich sagen wollte: Die Oltner Badi fägt! Das ist alles, was zählt.