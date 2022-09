Mein Olten Sag mir, wo die Stühle sind Sarah Jäggi Drucken Teilen

Wo sind sie geblieben, die geschenkten Stühle? Das fragt unsere Autorin Sarah Jäggi. Bruno Kissling

Erinnern Sie sich? Vor vier Jahren beglückte ein grosszügiges Ehepaar die Stadt Olten mit zwanzig schönen Stühlen aus Metall. Dank ihnen kann man auf der autofreien Kirchgasse nicht nur shoppen und flanieren, sondern sich auch wunderbar niederlassen. Nichtstun. Sein. Dem Zufall überlassen, wen man trifft.

Faulenzend dem städtischen Treiben folgen, über Mittag das Eingeklemmte von daheim geniessen, dem schrillen «sriiiih» der Mauersegler lauschen oder in ein frisch gekauftes Buch versinken, während die Kinder sich am grossen Brunnen neben der «Chilestäge» vergnügen und klatschnass herumrennen.

Schön wär’s.

Der Brunnen, diese halbe Kugel aus geschliffenem Beton, ist derart geformt, dass kein Kind, solange es im Planschalter ist, ans Wasser rankommt. Und von den 20 schönen Stühlen aus Metall fehlt auf der Kirchgasse jede Spur.

Jede Spur? Nicht ganz. Ein dunkelgrünes Exemplar steht mutterseelenallein vor einem Ladenlokal. Umgeben ist es von den 415 Sitzgelegenheiten der vielen Bars, Beizen und Cafés, die die kurze Gasse zur grossen Apéro- und Käfeli-Meile gemacht haben.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Hier gibt es den wohl besten Cappuccino der Stadt, feine Apéros, edle Tropfen, Falafel, Pommes frites, tutti quanti. Doch wer die Kirchgasse einmal konsumfrei geniessen möchte, kein Geld für das Auswärts-Cüpli ausgeben kann oder seinen Kindern beibringen will, dass nicht alles kosten muss, was Freizeit heisst, ist hier an der falschen Adresse.

Wo also sind die Stühle?

Nicht in der Badi. Dort stehen die Enzo-Liegen, die das Stadtmagazin «Kolt» im Jahr 2016 mit Hilfe einer Sammelaktion gekauft und der klammen Stadt geschenkt hat, damit der neue Platz auch ein Ort für alle werden könnte. Die Stadt nahm die Gabe an, wenn auch widerwillig. Die Liegen seien mit ihren 80 Kilo zu schwer für den Ort, der immer wieder leergeräumt werden müsse für allerlei Veranstaltungen vom Wochenmarkt über das Streetfood-Festival und das Schulfest bis zur Chilbi.

Der Zank um die Enzo-Liegen wurde zur Sommerposse, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion transportierten ein paar Leute eine auf die Kirchgasse, von wo sie wieder weggeräumt wurde und schliesslich in der Badi landete.

Die Stühle sind auch nicht unter den lauschigen Bäumen zu finden, den klimaresistenten Hopfenbuchen, Zürgelbäumen und französischen Ahornen, die vor neun Jahren, als die Kirchgasse vom Autoverkehr befreit wurde, mit viel Weitsicht gepflanzt wurden und inzwischen zu mächtigen Bäumen herangewachsen sind.

Die Bäume gibt es nicht. Stattdessen jedes Jahr einen neuen Versuch, mit Schirmen, Tüchern, Planen etwas Schatten auf den heissen Asphalt zu bringen. Sie stehen, also acht Stück davon, auf dem Sockel rund um die Stadtkirche.

Endlich! Auf dem ersten sitzt jemand. An der Lehne des zweiten kleben unappetitlich zwei Pflaster mit EKG-Elektroden. Daneben ein dritter, ein vierter liegt am Boden, auf dem fünften nehme ich Platz. Und bin gezwungen, dem Streit zu folgen, der sich nebenan auf Stuhl sechs und sieben abspielt.

Er handelt von der Frage, ob es opportun sei, eine Frau zu schlagen, wenn sie partout nicht ficken wolle. Der achte Stuhl ist nass, obwohl die Sonne scheint.

Es will nicht so recht klappen mit dem konsumfreien Kirchgassengenuss.

Was also tun? Was man in Olten immer tut, wenn etwas fehlt: mit dem nächsten Zug weg. Zum Beispiel nach Bern, auf den Bundesplatz. Dort zeigt die Stadt mit ihrem Wasserspiel, wie aus einem öffentlichen Platz ein Plansch-, Plausch- und Veranstaltungsraum wird.

Oder nach Zürich, auf den Sechseläutenplatz, wo exakt dieselben schönen Stühle aus Metall stehen wie in Olten. Anders als hier sind sie dort, dank eines kleinen Kettchens, zu Stuhlpaaren verbunden und stehen standhaft verteilt über den ganzen, grossen, schönen Platz.