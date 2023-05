Mein Olten Rotlichtmilieu Olten In Olten gibts kein Rotlichtviertel, Olten ist eine Rotlichtstadt. Dabei gäbe es Städte als leuchtende Vorbilder – ohne Ampeln. Christoph Rast Drucken Teilen

Olten ist eine Rotlichtstadt, meint unser Autor. Vielleicht müsste man mal die Ampeln mal ausser Betrieb setzten. Bild: Patrick Lüthy

Die Zeiten des längsten Strassenstrichs in Olten sind zum Glück Geschichte, auch wenn man auswärts noch heute oft darauf angesprochen wird. In Olten gibt es kein Rotlichtviertel, Olten ist eine Rotlichtstadt. Mann oder Frau kann sich aus allen Himmelsrichtungen der Stadt nähern, die Stadt durchqueren, die Ampeln stehen meist auf Rot.

Geht’s dann endlich weiter, sieht man wieder und wieder rot, bis man die Durchfahrt in beschaulichem Tempo endlich geschafft, die gefühlten 99 Ampeln hinter sich gelassen hat und zu Hause angekommen ist.

Kürzlich habe ich bei einer solchen «Stadtrundfahrt» – vom Schöngrund zum Friedhof – Zeit genug gehabt, darüber nachzudenken, weshalb in Olten die rote Farbe so wichtig ist. Dabei schmunzelte ich über die Aussage eines Bekannten, Olten und die Schweiz leide politisch unter einer rot-grünen Diktatur. Im Gespräch relativierte ich diese Aussage, doch die Bemerkung stimmte mich nachdenklich.

Rot-grünes Olten? Ich überlegte: Die Stämme der drei Oltner Tannen sind tatsächlich rot, die Äste grün. Aber der Rest? Sind in Olten die Roten grün und die Grünen rot? Dieser Gedanke erinnert mich doch stark an vergangene Kanti-Zeiten, als die damaligen Lehrer in zwei Fraktionen eingeteilt wurden, in die Roten und die andern, die Bewährten, die Gelben und die Schwarzen. Peter Heim hat dies in den letztjährigen Neujahrsblättern trefflich beschrieben.

Über rote Ideen wurde in Olten immer wieder heftig diskutiert, besonders 1918, zu Zeiten des Generalstreiks, als die Roten, das «Oltener Aktionskomitee» – übrigens in Bern – zum schweizweiten Streik aufriefen. Die Feldgrünen, das damalige Militär, riskierte dabei fast einen Bürgerkrieg. Wir hatten Glück, die Schweiz schrammte an einer Katastrophe vorbei. Am 1. Mai, wenn die roten Fahnen auch in Olten flattern, denkt man unwillkürlich an den grauen November 1918.

Olten leuchtet blau, im Sommer, wenn die Badi am frühen Morgen zum sozialen Treffpunkt wird und sich die sonst modisch verhüllten Männlein und Weiblein im farbigen, lockeren Outfit zum Schwimmen und Plaudern treffen. Braun oder grün, manchmal blaugrün, zieht die Aare derweil stumm vorbei und hört zu, was täglich an Tratsch und Klatsch ausgetauscht wird. Nebenan, auf der grünen Schütziwiese, wurde einst «Blauweiss Olten» von den Zuschauern angefeuert, die Landhockeyaner feierten dort grosse Erfolge.

Olten ist in Grün gebettet, die Juraberge leuchten im Sommer blassblau, und die vielen Gärten und Bäume tragen das Ihre zum grünen Eindruck bei. Das Wappen unserer kleinen Stadt zeugt vom grünen Fundament: Born, Säli, Engelberg. Die Eisenbahn hat Olten geprägt. Schwarz war fast alles, was mit Dampflokomotiven und der Bahn zusammenhing. Schwarzer Russ und Staub überall, aber Schwarzseher hat Olten nie beherbergt.

Die Ideen der Bevölkerung waren und sind bunt, oft leuchtend und schrill. Jahrzehnte überstrahlte die Farbe Blau, die Farbe des Schweizer Freisinns, auch Olten. Hier werden die «Blauen» allerdings die «Gelben» genannt. Gelbe Köpfe formten über lange Zeit klug und geschickt unsere Stadt.

Nun bin ich nach vielen Stopps und Goes beim Meisenhard angekommen und kann mit dem Entladen des Autos beginnen. Dabei denke ich an einige Städte, welche die Ampeln abgeschafft haben. Beispiele sind die Stadt Drachten in den Niederlanden, die Stadt Poynton in England oder die Stadt Bohmte in Deutschland, die alle ihre Verkehrs­ampeln ausgeschaltet haben und auf das Prinzip des «Shared Space» setzen, bei dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und sich gegenseitig respektieren müssen.

Welche Farbe auch immer unsere Stadtregierung haben mag: Vielleicht wäre es einen Versuch wert, die Ampeln temporär ausser Betrieb zu setzen. «Ampellos durch den Tag», würde Helene Fischer dann singen.