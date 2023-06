Mein Olten Olten schwitzt – und ich denke bereits an den Winter Allerlei Kräuter gegen Krankheiten im Winter: Die muss man jetzt sammeln, findet unsere Autorin. Rebekka Salm Drucken Teilen

Spitzwegerich – hilft bei Schleimhautentzündungen der Atemwege, etwa bei Erkältungen und dem damit verbundenen trockenen Reizhusten. Bild: zvg

Draussen sind es dreissig Grad. Es ist Sommer. Die Oltner*innen schwitzen. Wer kann, liegt in der Badi. Die Gedanken kreisen um die Frage, wie man sich Abkühlung verschaffen kann. Glacé. Aareschwumm. Ein Sprung über den Rasensprenger. Ich aber, ich denke an etwas anderes. Ich denke bereits an den Winter.

Der Grund dafür ist folgender: Wissen Sie eigentlich, wann Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit krank werden? Genau. Samstags nach 17 Uhr. Also dann, wenn die letzte Arztpraxis und alle Apotheken geschlossen haben. Seit das Reformhaus im Oltner Bahnhof zwischen Gleis 4 und 7 einer Bäckerei Platz gemacht hat, weiss ich sowieso nicht, wie ich mir ohne Auto an einem Wochenende Fieberzäpfchen oder Erkältungstees beschaffen könnte. Also heisst es: vorsorgen.

Vor wenigen Tagen haben die Landwirte die Wiesen rund um mein Olten gemäht, zum Beispiel auf der rechten Aareseite, links und rechts der Käppelistrasse, kurz bevor diese in die Dullikerstrasse mündet. Zwischen den Grasstoppeln spriessen nun junge Wildkräuter nach, unter anderem der Spitzwegerich. Davon sollte man sich jetzt, Hitze hin oder her, eine Handvoll Blätter holen.

Meine Empfehlung: Gehen Sie beim Sammeln ein paar Schritte vom Rand weg und in die Wiese hinein. Somit minimieren Sie die Gefahr von Hundepipi an Ihrem Sammelgut. Der Spitzwegerich wächst fast überall. Man erkennt ihn an den schmalen und spitz zulaufenden Blättern, die rosettenartig aus dem Boden wachsen, und an seiner braunen Blütenähre.

Es sieht zugegebenermassen etwas sonderlich aus, wenn man über eine Wiese stakst, den Blick fest zu Boden gerichtet, ganz so, als hätte man den Hausschlüssel verloren. Aber am Ende hält man eine erste Zutat für einen wunderbaren Erkältungstee in der Hand. Der Spitzwegerich hilft bei Schleimhautentzündungen der Atemwege, etwa bei Erkältungen und dem damit verbundenen trockenen Reizhusten.

Legen Sie die Spitzwegerichblätter an einen schattigen Ort auf ein Tuch. In wenigen Tagen sind sie trocken (bei diesen Temperaturen sowieso) und können beispielsweise in einem sauberen Marmeladenglas über viele Monate aufbewahrt werden.

In Ihrem Garten wächst Thymian und Salbei? Wunderbar. Davon ernten wir jetzt auch je eine Handvoll. Der Thymian gilt als natürliches Antibiotikum und hilft bei Husten (schleimlösend) und Heiserkeit. Der Salbei wirkt antibakteriell und desinfizierend und kommt bei Halsschmerzen und Halsentzündungen zur Anwendung. Ganz nebenbei kann er auch bei Verdauungsbeschwerden oder entzündetem Zahnfleisch eingesetzt werden. Letzteres ist wichtig, weil auch schmerzhafte Aphthen, so will es das Gesetz, bei Kindern pünktlich am Samstagabend kurz vor dem Ins-Bett-Gehen im Mund auftauchen.

Was fehlt noch? Lindenblüten. Die Blütezeit der Sommerlinde ist leider schon durch. Anfang dieser Woche stand ich mit langem Gesicht vor der Baumreihe am Krummackerweg und musste mir eingestehen, dass ich ein paar Tage zu spät unterwegs war – mit meinem Sammelbeutel. Das ist zwar ärgerlich, aber noch ist nicht alles verloren. Rund zwei Wochen nach der Sommerlinde, sprich etwa Ende Juni, blüht die Winterlinde. Also Augen auf und zugreifen, sobald sie zu blühen beginnt. Die Lindenblüte wirkt schleimlösend und reizlindernd. Zudem hat sie eine schweisstreibende Wirkung, womit sie auch bei Fieber zum Einsatz kommt.

Mit diesen vier Zutaten, alle komplett kostenfrei und direkt aus Olten, sind Sie ausgerüstet für hustende Kinder und andere fiebrige Familienangehörige. Die Kräuter nach Belieben mischen, mit kochendem Wasser übergiessen und rund zehn Minuten ziehen lassen. Beim Trinken kommen Ihre Liebsten dann ordentlich ins Schwitzen. Fast so wie Sie heute, bei dreissig Grad, im Sommer.