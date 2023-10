Mein Olten Näher, mein Gott, zu dir: Oder warum der Vater nicht wollte, dass wir Oltner Ministranten ins Ferienlager gingen Unser Kolumnist erinnert sich an seine Zeit als Ministrant zurück – an die schönen, aber auch die dunkeln Momente und die Gefahren, deren Vorhandensein ihm erst später bewusst wurden. Christoph Rast* Drucken Teilen

Bruno und ich waren begeisterte Ministranten in der Martinskirche Olten. Das Messdienen gefiel uns und unseren Ministranten-Freunden sehr. Wir waren eine kleine, feine Bruderschaft, welche sich wöchentlich zum Proben traf. Dort nahmen wir jeweils den «Dienstplan» in Empfang. In wochenlanger Ausbildung waren wir Primarschüler von einem Vikar geschult worden, übten den Dienst rund um den Altar, das Geldeinziehen und vor allem das Auswendiglernen der diversen lateinischen Gebete. Besonders das «Confiteor» und das «Suscipiat» waren harte Brocken.

Die Oltner Martinskirche, wo Christoph Rast Ministrant war. Bild: Bruno Kissling

Nach monatelangem Training wurden wir endlich in den Gottesdiensten eingesetzt. Eingekleidet waren wir in einen farbigen Chorrock, darüber trugen wir ein weisses Chorhemd und einen losen, breiten Kragen. Die Farben stimmten jeweils mit den liturgischen Bräuchen des Kirchenjahres überein. Am Anfang überwachten wir das Sammeln des Geldes, reichten das Körbchen, welches immer schwerer wurde, von Reihe zu Reihe weiter. Im Laufe der Dienstzeit rückte Mann zum Altardiener auf, schliesslich schafften es einige zum «Z», zum Zeremonienmeister. Ministrant zu sein, war eine wunderschöne Prestigeangelegenheit!

Am Sonntag assistierten wir bei den drei Messfeiern. Um 9 Uhr, im Hauptgottesdienst, war die Kirche jeweils platschvoll. Jede Messe hatte ihren eigenen Charakter: Um 7 Uhr kamen die Frühaufsteher und Wanderer, um 9 Uhr brauste der feierliche Hauptgottesdienst durch die Martinskirche, um 11 Uhr erschienen schliesslich die Langschläfer, die niederste Kategorie der Kirchgänger.

Aber auch an Werktagen riefen die Glocken der Martinskirche um 7 und um 8 Uhr Gläubige zur Messe. Damals spielte die Katholische Kirche eine dominante Rolle im Privatleben. Religiöse Handlungen gehörten zu den täglichen Ritualen in jeder gläubigen Familie. Weihwasser, Tischgebet, Fasten, Andachten, die Beichte, religiöse Gemeinschaften – das alles war selbstverständlich.

Bruno und mir gefiel der Kirchendienst! Ein Rädchen in dieser grossen Gemeinschaft zu sein, ehrte uns, und der Blick hinter die Kulissen eines beachtlichen Kirchenbetriebes beeindruckte uns und unsere Freunde. Wir waren so begeistert, dass wir beschlossen, auch werktags, morgens um 7 Uhr als Messdiener zu arbeiten. Begleitet wurden wir jeweils von Brunos Mutter, die in einer Kirchenbank ganz vorne Platz nahm. Sie holte uns sogar in einer verbotenen Zone ab, beim Eingang zur Sakristei. Danach gab’s im Café Ring eine Ovo, herrlich!

Eines Tages war eine spannende Ferienwoche für Ministranten und Pfadfinder im Wallis angesagt. Das tönte abenteuerlich. Mein Vater war skeptisch, gar nicht begeistert. Er wollte sich erst mal klugmachen und meinte, er müsse mit dem Lagerleiter telefonieren. Warum, das wollte er mir nicht mitteilen. Kein Problem für mich, wusste ich doch, wie man an einem zweiten Telefon «mithören» konnte.

Kurz und gut: Mein Vater drohte dem Vikar mit schlimmsten Konsequenzen und machte ihm die Hölle heiss, falls im Lager «irgendetwas geschehe». Ich verstand das alles nicht und fuhr mit Minis und Pfadern ins Lager, wo wir kühne Bergtouren unternahmen. Nichts passierte, ausser einem Beinbruch.

Erst viel später erfuhren Bruno und ich, dass der Vikar nach Olten strafversetzt worden war. Wir realisierten nun, dass Brunos Mutter am Morgen jeweils in der Kirche auf uns aufpasste und uns abholte, damit ja keine Gelegenheit zu allfälligen Körperkontakten blieb. Das Telefonat meines Vaters war eine vorgängige Warnung an die Adresse des Lagerleiters. Und auch erst viel später realisierte ich, dass ein guter Freund in Trimbach, der mit dem Leben nicht klarkam, ein grosses, intimes Geheimnis hütete. Er ist schliesslich daran gescheitert. Seine Messdiener-Karriere, der Pfarrer, hatte sein Leben ruiniert.

Was bleibt aus jenen Tagen? Die Fakten liegen, viel zu spät auch in Olten, endlich auf dem Tisch. Die Institution vertuschte und verwischte die Hinweise über Jahrzehnte. Würdenträger entschieden zugunsten von Tätern, vernichteten Akten und schwiegen bis heute. Wenn ich zurückdenke, an unsere schöne Mini-Zeit, dann wird mir jetzt einiges klar: Auch in unserer Mitte wucherten die Schlingpflanzen der Pädophilie. Irgendwie tun mir auch die geplagten, einsamen Täter leid, nicht aber ihre Beschützer.