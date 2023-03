Mein Olten Mein Auto, meine Freiheit, mein Tempo Noemi Ackermann Drucken Teilen

Tempo 30: immer wieder ein heiss diskutiertes Thema in der Bevölkerung. (Archivbild) Bruno Kissling

Ich staune einmal mehr, wie aktuell die Wogen und damit die Emotionen hochgehen, wenn es ums Tempo 30 geht. Aktuell will die Stadt Olten auf dem Wilerweg Tempo 30 einführen, somit erstmals auf einer Kantonsstrasse in Olten. Das kantonale Tiefbauamt hat sein Okay dazu gegeben.

Als ich die Meldung in der Oltner Facebook-Gruppe las, staunte ich vor allem über die Kommentare. Hier zeigt sich einmal mehr, dass Autofahren eben mehr ist als nur Auto fahren. Ich gebe zu: Mein Auto muss mich vor allem von A nach B bringen. Die Radioantenne ist wohl vom Marder zerfressen, daher kommen die Musik oder die Radionachrichten nur noch mit Unterbrüchen. In meinem Auto wird gegessen und getrunken – und ja, so sieht es denn auch aus.

Wenn man aber am Samstagvormittag an den Carwash-Stationen in der Region vorbeifährt, merkt man, dass das Auto für viele mehr ist als ein Fortbewegungsmittel: Es ist ein lieb gewonnenes Vehikel, das gehegt und gepflegt werden will. Es wird poliert und gestreichelt, es wird gewaschen und getätschelt. Und im Auto gelten dann die Regeln, die der Besitzer, die Besitzerin macht.

Es ist eine eigene Welt, in der eigene Regeln gelten. Und wenn nun jemand von aussen (in diesem Fall die Stadt Olten) kommt und neue Regeln aufstellt, wird das wohl oft als Angriff auf die eigene Freiheit angesehen. Argumentieren doch die einen mit Verkehrssicherheit, vor allem für Fussgänger, argumentieren die anderen mit Freiheit oder mit der Angst vor einem Präzedenzfall.

Wenn sich nämlich die Direktbetroffenen zu Tempo 30 äussern können, lehnen die oft ab: So haben dieses Wochenende die Gemeinden Neuheim ZG und Brienz BE Nein gesagt zu Tempo 30 auf Quartierstrassen, in der Region hat sich zuletzt Lostorf klar dagegen ausgesprochen.

Und doch wird mir noch immer nicht klar, wie ein Auto beziehungsweise sein Tempo so viel auslösen kann. Dann überlege ich, wie es mir mit meinem Velo geht: Das wird gehegt und gepflegt. Ich habe einen extra Sattel gekauft, der im genau richtigen Braun sein musste. Und wenn mir nun jemand sagen würde, ich dürfte nicht mehr so fahren, wie ich es nun jahrelang tat: Ich würde es wohl extra tun.

Natürlich ist Sicherheit das Wichtigste, für alle Verkehrsteilnehmer – darüber sind sich wohl alle einig. Aber ich bin überzeugt, dass ich mit meinem Velo immer sicher unterwegs bin, und das würden wohl auch alle sagen, die auf dem Wilerweg gerne mit Tempo 50 unterwegs sind. Und eben, in diesen Autos gelten andere Regeln, die Regeln der jeweiligen Fahrer und Fahrerinnen.

Und in diese Regeln in diesem Refugium darf niemand reinreden, auch nicht die Stadt oder der Kanton, die das für eine gute Idee halten. Aber, um das nicht zu vergessen: Wenn jemand in meinem Wohnquartier zu schnell unterwegs ist, also schneller als 30 oder – noch schlimmer – im Stadtzentrum schneller als 20, dann bekommt er mindestens böse Blicke von mir.