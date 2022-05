Mein Olten Liebeserklärung an den Oltner Stadtturm Madeleine Schüpfer Drucken Teilen

Ildefonsturm in der Oltner Altstadt. Bruno Kissling

Tatsächlich trägt der Oltner Stadtturm auf dem Ildefonsplatz eine uralte Geschichte in sich. Er wurde hundert Jahre nach dem Stadtbrand von 1422, anno 1521, vor die 1461 erbaute, noch turmlose neue Kirche gestellt.

Im 17. Jahrhundert erhielt er seine barocke Haube, wurde beim Abbruch der alten Kirche im Jahr 1844 stehen gelassen und restauriert, weil der eigentliche Zeitglockenturm, das Obertor, schon 1837 auf Betreiben der beiden Wirte «zum halben Mond» und «zum Thurm» abgerissen worden war. Man hatte ihn als Verkehrshindernis empfunden.

So wurde der Stadtturm zum neuen Zeit­glockenturm der Stadt. Von hier aus wurde auch bis 1964 zum Gottesdienst in der ­Stadtkirche geläutet. Bis vor wenigen Jahren, als das Geläut im Stadtturm auf elektrische Bedienung umgestellt wurde, versah ein Stadtglöckner, zuletzt während Jahren Helene Cartier, diesen Dienst.

Solche Geschichten sind voller Zauber. Steht man auf dem Ildefonsplatz vor dem Brunnen am Turm, der zu einem Rundgang einlädt, geniesst man diesen Turm in seiner imposanten Struktur. Er ist zum Mittelpunkt unserer Stadt geworden und setzt ein Zeichen tiefer Verbundenheit ­ für seine Geschichte auf dem Ildefonsplatz. Ich glaube, dieser Platz in der Mitte ­unserer Stadt gehört zu einem der schönsten Orte, den man auffinden kann.

Manchmal, wenn das Wetter es zulässt, setze ich mich an einen der Tische des Cafés Suteria und geniesse ganz für mich die wundersame Kulisse. Ich male mir aus, wie viele Menschen diesen Stadtturm ins Herz geschlossen haben, wie viele Geschichten an ihm hängen. Sein Innenraum, seine örtliche Ausstrahlung, der plätschernde Brunnen an der Turmwand.

All diese Komponenten schliesst man in sein Herz. Man entdeckt die Kulisse der alten Häuser, die einzelnen Bäume, die auch ihre Geschichte haben, und schaut auf das Zifferblatt hoch oben in der Turmspitze.

Man muss nicht ein besonders poetisch veranlagter Mensch sein, um zu erkennen, welche wundersamen Geschichten sich um diesen Turm gruppieren und von der Vergangenheit erzählen. Man darf seine Fantasie spielen lassen, darf eintauchen in Befindlichkeiten, die man sich selber erdenkt.

Denn ein Stadtturm, der so alt ist, braucht nichts mehr zu beweisen. Er darf einfach sein. Und wir dürfen ihn in seiner ganzen stillen Schönheit geniessen. Dazu gehört ohne Zweifel der gesamte Ildefonsplatz. Denn er hilft mit, die Schönheit des Turmes überhaupt zu erkennen.

Manchmal stelle ich mir vor, dass die kleine boshafte Hexe, von der man mir als Kind erzählt hat, immer noch im Gemäuer haust, ihre Gedanken nach aussen sendet und vielleicht dem Turm einen Hauch Leben gibt, dem man fasziniert gegenübersteht. Geschichten sind eine wundersame Sache. Sie dürfen wahr sein oder auch nicht. Wichtig ist, dass sie uns bewegen, unsere Fantasie anregen und uns verbinden mit Dingen aus einer anderen Zeit.

Der Stadtturm hat es in sich, der Ildefonsplatz auch. Und wer diese Schönheiten nicht kennt, der muss sie aufsuchen. Denn man kommt fast nicht mehr davon los. Eine seltsame Stille liegt über dem Platz; der Turm wird zum Blickfang und man träumt alten Zeiten nach, die Bedeutung hatten, bevor man auf der Welt war.

Es ist schön und ungemein wertvoll, dass solche Dinge am Leben bleiben, dass sie greifbar im Raum stehen, dass man das Gestein, die Mauer des Stadtturmes berühren kann und dass der Brunnen sein Lied singt wie vor vielen Jahren.

Ich liebe diesen Platz, die alten Häuserfassaden, die Bäume und das Gefühl, dass man in die Geschichte hineintauchen darf, die einem nicht gehört und doch zu einem Teil der eigenen Persönlichkeit wird. Der Ildefonsplatz, der Stadtturm mit seiner markanten Haube setzen Zeichen in den Raum von einmaliger Schönheit. Vieles geht verloren, einiges kann man retten und gestalten und über die Zeit hinaus daraus eine Geschichte machen.

Das ist hier geschehen. Es gibt nur eine stille Erkenntnis: Dieser Ildefonsplatz mit dem Stadtturm ist nicht nur ein Wahrzeichen, sondern er wird zu einer persönlichen Begegnung, die einen prägt und nicht mehr loslässt.