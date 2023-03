Mein Olten Konfetti wetti (lieber nümm) Unsere Kolumnistin mag Konfetti. Doch nach der Fasnacht eigentlich lieber «nümm».

Zwei Naaren verpassen einem Passanten eine Konfettidusche. Themenbild: Bruno Kissling

Kennen Sie das zurzeit auch? Sie schütteln morgens Kissen und Duvet aus – und was liegt da in ihrem Bett? Konfetti. Sie finden es auch in der Küche in den Ritzen zwischen den Bodenplatten, in der Haarbürste im Bad und in der Garderobe klebt es an Schals, Handschuhen und in der Kapuze ihrer Winterjacke. Und noch Monate später, wenn sie in ihrer Handtasche wahlweise den Hausschlüssel, Papiertaschentücher oder den heiligen Gral suchen, werden Sie mit Sicherheit nur eines finden, nämlich Konfetti.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich mag die Fasnacht. Die Kostüme, die Schnitzelbänke, die Guggenmusiken, all das Laute und Bunte und Wilde. Und ja, ich mag auch Konfetti, wenn es mir nicht gerade «hampflewiis» in den Ausschnitt gestopft wird. Es ist mir beispielsweise vollkommen egal, wenn sich die Tochter am Rande des Kinderumzugs auf den Boden legt und sich mit Konfetti paniert, sodass ich am Ende nur hoffen kann, dass ich das richtige Kind hinter mir her nach Hause ziehe. Konfetti stört mich erst dann, wenn die Fasnacht vorbei ist.

Larven und Kostüme sind seit Tagen im Estrich verstaut, die Fasnachts-Plakette von der Jacke entfernt. Das Konfetti aber widersetzt sich hartnäckig dem Einsatz von Swiffer und Staubsauger. Wie ist das eigentlich im öffentlichen Raum? Auf den Plätzen und in den Parks von meinem Olten? Wo bleibt das Konfetti dort am längsten liegen? «Vor allem in den Baumscheiben und den Grünrabatten entlang der Umzugsroute», erklärt mir René Wernli, Leiter des Werkhofs Olten. Da man es nicht einfach zwischen geparkten Fahrzeugen hinausblasen könne, bleibe es auch auf Parkfeldern und Parkplätzen länger liegen als an anderen Orten. Und natürlich entkomme in der Innenstadt so manches Konfetti, das sich in die Ritzen des Kopfsteinpflasters eingenistet hat, den Besen der Wischmaschinen.

Konfetti ist aber nicht das Einzige, was nach der Fasnacht aufgeputzt und entsorgt werden muss. Wernli zählt auf: Orangen, Blumen, das farbige Band des Umzugs, Pommes Chips, diverse Verpackungen und vereinzelt leere Schachteln, die von den Fasnachtswagen geworfen wurden. Insgesamt zwischen 11 und 14 Tonnen Abfall. (Da komme ich mit meinem vollen Staubsaugerbeutel und den drei welken Rosen vom Fasnachtsumzug relativ gut weg.)

Mit Abfall entsorgen allein ist es für die Werkhof-Mitarbeitenden aber nicht getan. Wernlis Team schafft im Vorfeld der fünften Jahreszeit Platz für Festzelte, Food-Trucks und Bühnen, indem es Sitzbänke, Abfalleimer, Pflanzenkübel und Baumscheiben-Abschrankungen zur Seite räumt. In den Wochen danach muss das städtische Mobiliar dann wieder zurückgebracht und montiert werden.

Nach Aschermittwoch werden in der Kirchgasse und dem Innenstadtbereich zudem die Rinnen und Schächte angesaugt und gespült, um Verstopfungen in der Kanalisation vorzubeugen. Dasselbe geschieht mit den Elektranten und Wasserbezugsschächten in der Kirchgasse und auf dem Munzingerplatz. Wernlis Ausführungen zu den verstopften Abflüssen bringt mich auf die Idee, das Abflusssieb meiner Dusche zu kontrollieren und voilà: Konfetti.

Ist die Fasnacht für die Mitarbeitenden des Werkhofs denn nichts als Schwerstarbeit? «Ganz und gar nicht», sagt Wernli lachend. Am Donnerstagmorgen sei der Obernaar zu Besuch im Werkhof. Begleitet werde er von der Fuko. Und was bringen die mit? Ein leckeres Znüni. «Und wir freuen uns über die Wertschätzung, die wir in dieser Zeit von den Fasnächtlerinnen und Fasnächtler und auch von Teilen der Bevölkerung erfahren dürfen.»

Na, dann hoffe ich doch, dass sich die schönen Fasnachts-Momente genauso hartnäckig in der Erinnerung der Oltnerinnen und Oltner halten werden wie das Konfetti in meinem Bett.

* Rebekka Salm ist Autorin und wohnt in Olten.