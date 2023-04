Mein Olten In Olten ist es immer 7 Uhr

Im Januar 2023 war sie noch à jour, die goldene Uhr des ehemaligen Uhrenladens Gunzinger. Bruno Kissling

Wer in diesen Tagen – oder eigentlich schon seit mehreren Wochen – durch die Oltner Altstadt schlendert, an der Stadtbibliothek vorbei in Richtung Kirchgasse, kann sich durchaus wundern: Die goldene Uhr, die aus der Fassade des ehemaligen Uhrenladens Gunziger auf die Hauptgasse ragt, zeigt immer 7 Uhr an. Die Zeit ist stehengeblieben in den Gassen Oltens.

Und wer sich regelmässig in der Altstadt aufhält, kommt nicht umhin, diesen Umstand als Metapher für die Entwicklung des eigentlich schönsten und zentralsten Teils der Stadt wahrzunehmen. Auf der offiziellen Website von «Schweiz Tourismus» wird Oltens Altstadt unter dem Titel «überraschend attraktiv» mit salbungsvollen Worten beschrieben: «Olten liegt direkt an der Aare und verfügt über eine sehr schöne historische Altstadt mit ausgedehnter Fussgängerzone.Zahlreiche kulturelle Einrichtungen, ein Strandbad, Cafés, Restaurants, Gelaterias und eine attraktive Mischung aus diversen Geschäften laden zum gemütlichen Verweilen ein.»

Davon abgesehen, dass die Attraktivität unserer Altstadt nur für Aussenstehende offenbar überraschend zu sein scheint und mit diesem Titel das Narrativ der hässlichen Stadt bedient wird – ich muss gestehen, dass mich das «hippe» Olten-Bashing vorab in Zürcher Medien zunehmend nervt, weil es weder wahr noch besonders originell ist – gibt es an diesem Text nicht viel auszusetzen.

Aber: Der attraktiven Mischung aus diversen Geschäften würden wohl nur die wenigsten Oltner zustimmen. Zwar gibt es in unserer Altstadt durchaus versteckte kleine Perlen, dem geneigten Besucher dürften bei einem Spaziergang durch die Gassen aber vorab die vielen leer stehenden Ladenflächen auffallen, die zahlreichen kleineren und grösseren Baustellen.

Pulsierendes Leben findet man nur selten vor. Nur in den warmen Sommermonaten, wenn in den von «Schweiz Tourismus» angepriesenen Cafés und Restaurants unter freiem Himmel diniert werden kann und sich vor den Gelaterias lange Warteschlangen bilden. Während der übrigen acht bis neun Monate im Jahr ist die Altstadt zwar nicht verwaist, aber doch eher schwach frequentiert und gerade montags, wenn die meisten Geschäfte und Restaurants geschlossen haben, fast schon gespenstisch leer.

Legt sich dann noch der Nebel über das Städtchen, dann bietet die leere Altstadt eine Kulisse, die mir persönlich zwar äusserst behagt, die von der Beschreibung von «Schweiz Tourismus» aber nicht weiter entfernt sein könnte. Neu ist die Diskussion um Oltens Altstadt nicht. In diversen Gruppen auf Social Media wird der fehlende Ladenmix beklagt, wird über verpasste Chancen lamentiert und darüber, dass früher alles besser war.

In diesen Chor möchte ich keineswegs einstimmen, zumal aus der Politik deutliche Signale zur Aufwertung der Innenstadt zu vernehmen sind. Ein autofreier Klosterplatz etwa, verbunden wohl mit einem unterirdischen Parkhaus, würde viel zur Attraktivierung der Altstadt sowie einer besseren Erschliessung der Altstadt vom Bahnhof her beitragen. Mehr Leben führt zu grösserem Interesse an den Ladenflächen, ein besserer Mix wiederum zu einer stärkeren Frequentierung.

Nun bin ich allerdings kein Stadtplaner und habe keine eigenen genialen Ideen oder Rezepte auf Lager, um Oltens Altstadt belebter zu machen. Auch die politischen Diskussionen, die Hürden und Probleme und die Lösungsvorschläge bekommen ich meist nur am Rande mit. Aber ich habe das Privileg, meinen Arbeitsort seit über drei Jahren im Herzen der Oltner Altstadt zu wissen. Unsere Altstadt damit zu allen Tages-, Nacht-, und Jahreszeiten zu spüren und zu erleben.

Wir haben – um noch einmal auf «Schweiz Tourismus» zurückzukommen – tatsächlich eine sehr schöne Altstadt. Ich wünsche mir, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit auch dem Rest des Werbetextes der Schweizer Touristiker wieder vollumfänglich zugestimmt werden kann. Und damit sich die Zeit auch in der Altstadt fortbewegt und nicht für immer stehenbleibt.