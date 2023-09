Mein Olten Herbst, Homeoffice und letzte Fragen Während sich einige den Sommer zurückwünschen, freut sich unsere Kolumnistin über kühle Spaziergänge im Nebel – und die Möglichkeit, eingekuschelt an einem Lesemarathon teilnehmen zu können. Gabriela Allemann* Drucken Teilen

Der Herbst kommt langsam zurück – nicht allen gefällt das. Bild: Bruno Kissling

Der Nebel liegt morgens wieder über den Dächern. Über der Aare. Hüllt den schlafenden Riesen sanft ein. Der Herbst ist da. Nach der Schärfe des heissen Sommers geniesse ich dieses Weichgezeichnete der frühherbstlichen Zeit ungemein.

Auf X (vormals Twitter) schrieb jemand: «Kürbissuppe? Latte Macchiato mit Zimtsirup? Vor dem Kamin den neusten Krimi lesen? Durch das Herbstlaub rascheln? Hört auf damit – ich will den Sommer zurück!» Ich dagegen freue mich auf genau das Aufgezählte (und auf Vermicelles!). Endlich werde ich den Kürbis verarbeiten können, der schon seit zwei Wochen in der Küche steht, bisher aber nicht so richtig passen wollte. Und den Spaziergang entlang der herbstlichen Aare setze ich zuoberst auf die To-do-Liste. Vielleicht auch einen Besuch im Museum, in der Hitze des Sommers nicht so gefragt, auch wenn die Räume oft angenehm kühl sind.

Ich möchte mir unbedingt die Ausstellung zu Franz Hohler anschauen, der ja dieses Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Als Sohn Oltens ist er untrennbar mit unserer Stadt verbunden und sein Schaffen wird entsprechend gewürdigt. Am letzten Samstagabend las ich eine halbe Stunde mit beim Franz-Hohler-Lesemarathon, gemütlich eingekuschelt auf dem Sofa. Via Zoom konnte ich mich einschalten und die Anfänge der unglaublich lustigen und fantasievollen Geschichte Tschipos in die Welt schicken. Nach dem eigenen Lesen hörte ich weiteren Vorlesenden zu, aus einer Bibliothek in Thüringen, aus dem Mokka Rubin, aus einem Wohnzimmer. Nach einer anstrengenden Woche hätte ich keine Energie mehr gehabt, auf eine Bühne zu treten. Das Internet machte es möglich, dass ich dennoch teilnehmen konnte an diesem Marathon und damit eine wunderbare Erfahrung machen durfte. Die Möglichkeiten sind so vielfältig. Und auch wenn es sie schon gab: vor der Covid-Pandemie haben wir sie nicht wirklich genutzt.

Ebenso wie das Arbeiten von zu Hause aus. Es spart, auf verschiedenen Ebenen, Energie und lässt sich auch gut mit der Betreuung etwas grösserer Kinder verbinden. Die kürzlich erschienene Studie zur Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zeigt aber auch die Schattenseiten des Homeoffices: Die Abgrenzung zwischen Arbeits- und Berufszeit ist anspruchsvoll und gelingt nicht immer. Das führt zum Gefühl ständiger Verfügbarkeit und zu Erschöpfung.

Diese wird verstärkt durch die zunehmende Krankheitsanfälligkeit, die in der Studie ebenfalls festgestellt wird. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung gibt an, sich gesundheitlich angeschlagen, kränklich, zu fühlen. Was tun wir dagegen, ganz persönlich? Und was tut die Politik gegen diese bedenklichen Zahlen? Beim Steigen der Krankenkassenprämien zuschauen reicht bestimmt nicht aus. Wir werden sehen, wie sich die politischen Kräfteverhältnisse, und damit auch die Ansätze zur Lösung von dringlichen Problemen, entwickeln werden, die Wahlen stehen vor der Tür.

Und auch mein Olten hat im nächsten Frühling einen besonderen Urnengang (das Wortspiel werden wir wohl noch einige Male lesen) vor sich. Soll das Krematorium weiter betrieben und dafür aufwendig und teuer saniert werden? Oder soll der Ofen zurück gebaut, die Halle aber aufgefrischt werden und damit der Abschied von den Liebsten auf Oltner Boden weiter möglich sein? Ich finde es gut, können die Stimmberechtigten jetzt, im Wissen um Kosten und weitere relevante Fakten, nochmals entscheiden.

Die Emotionalität bei der letzten Abstimmung hat mich überrascht. Es gibt in unserer Kultur keine Traditionen, die eine Kremation binden würden an einen Ort, an eine bestimmte Stelle. Dass die Nächsten und Liebsten sich, nach Wunsch mit einer Zeremonie, verabschieden können an einem Ort, wo sie es für richtig halten, wo es etwas gibt, das verbindet mit den Verstorbenen, davon wissen wir, das kennen wir. Oftmals sind diese Orte nach wie vor die Friedhöfe in den Wohngemeinden. Ob dieser Abschied in Nebelschwaden oder Sonnenschein geschieht, liegt dann aber, zum Glück, nicht in unserer Hand.