Mein Olten Fasnacht auf der «anderen» Stadtseite Unser Autor glaubt an die integrative Kraft der närrischen Tage. Und darüber hinaus auch – irgendwann – an die Überwindung der innerstädtischen Grenzen, von Aare und Bahnlinie gezogen. Christoph Rast Drucken Teilen

Trommler- und Pfiffer-Umzug bei Fackelschein in der Oltner Altstadt (Archiv). Bruno Kissling

Die Welt fliegt uns um die Ohren, Fake News gehören zum Alltag. Was stimmt? Was ist erfunden? Letztlich wissen wir es nicht, ausser wir sehen oder erleben etwas ganz persönlich. Alte Institutionen zerbröseln vor unseren Augen. Das Kapuzinerkloster in Olten wird aufgelöst, auch andere Kirchen machen dicht. Wieder herrscht Krieg in Europa, Russland zerstört Schulen und Spitäler, ein Erdbeben biblischen Ausmasses vernichtet Städte, Dörfer, ganze Landschaften.

Woran soll ich mich halten? Womit kann ich mich noch identifizieren? Wahrscheinlich müssen wir ganz von vorn anfangen, auch hier in Olten.

Die Fasnacht ist wieder da, in alter Tradition, mit Musik, viel Farbe und viel Quecksilber, ein Neubeginn? Kürzlich mussten wir unter Zwang Masken tragen, sie haben uns gestört, wir haben sie gehasst. Jetzt ziehen wir uns freiwillig und mit grossem Vergnügen erneut Masken über den Kopf, damit man uns nicht kennt, um unerkannt und anonym durch die Stadt zu ziehen.

Die Fasnacht ist lebendig geblieben bis auf den heutigen Tag. Die moderne, multikulturelle Gesellschaft, zunehmend konfessionslos, hat keine Verbindung mehr zur Fastenzeit vor Ostern. Die Fasnacht gehört zur Identität unserer Stadt. Sie ist ein Herzstück kultureller Schaffenskraft und Fantasie, ermöglicht mehrere Tage Ausnahmezustand.

Olten ist stolz auf seine Traditionen, mit Traditionen können wir uns identifizieren. Gemeinsam feiern, kittet Einwohnerinnen und Einwohner zusammen, solche Anlässe sind lebenswichtig für eine Gesellschaft. Wir brauchen Nähe und Wärme, im Grossen und im Kleinen, das formt uns zu Einheimischen.

Nach wie vor ist die Altstadt das Epizentrum der fünften Jahreszeit. Warum eigentlich? Nichts oder wenig hat sich dort verändert. Die Häuser sehen noch gleich aus wie zu unserer Kindheit. Der Turm späht über die Dächer, wie damals, als wir laufen lernten. Hier, wo die traditionsreichen Feste stattfinden, sind wir auch mental zu Hause. Ohne solche Erinnerungen sind wir heimatlos.

Um uns richtig wohlzufühlen, auch für unser Selbstwertgefühl, brauchen wir die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Genau das passiert an der Oltner Fasnacht. Menschen beider Stadtseiten treffen sich im Herzen der Stadt: Die Schnitzelbänke tragen auf humorvolle und witzige Weise dazu bei, das Zugehörigkeitsgefühl zu bestärken. Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung, sich ändernden Wirtschaftsstrukturen und steigender Mobilität müssen die Städte für die Wohnbevölkerung interessant bleiben oder werden.

Die Identifikation mit Olten und seiner Region ist ein wichtiger Bindungsfaktor für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Die Fasnacht kann dazu beitragen, dass die Einheimischen hinter «ihrer» Stadt stehen, sich zu ihr bekennen. Die Umwelt verändert sich rasant, die Mobilität wächst weiter. Um ein funktionierendes und lebenswertes Gemeinwesen zu bleiben, muss Olten für die Wohnbevölkerung, für Unternehmen, für Touristen, noch lebendiger werden.

Olten besteht bekanntlich aus zwei Teilen, getrennt durch Aare und Schienen. Es ist jeweils die «äneri Site». Die Bahn hat Olten 1857 halbiert und es ist leider bis heute niemandem gelungen, die beiden Hälften anständig zu verbinden. Falls das irgendwann, endlich, realisiert werden könnte, wird die Fasnacht auch auf der rechten Stadtseite stattfinden. Freuen wir uns darauf!