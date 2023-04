Mein Olten «Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen», meinte einst Seneca Der Frühling ist die Zeit des Wiederentdeckens, findet unsere Autorin. Die beginnt draussen auf den Strassen und Plätzen, beim offenen Bücherschrank und der Eisdiele. Jessica Foschini Drucken Teilen

Der neue Ländiweg in Olten gefällt unserer Autorin Jessica Foschini. Bild: Bruno Kissling

Der Frühling ist nicht meine Lieblingsjahreszeit, aber er ist faszinierend. Die blühenden Blumen, das spriessende Grün ringsum und das Wetter, das spinnt, sind eine kalte Dusche, die selbst den faulsten Menschen einen Lebensschub gibt. Heute ist der Regen mehrmals gekommen und gegangen, aber es ist dieser gesunde, nicht zerstörerische Regen, der Leben spendet.

Und endlich hat man Lust, sich draussen aufzuhalten und ein bisschen langsamer zu gehen als in der Winterkälte. Heute begehen wir mit dieser Stimmung den neuen Ländiweg. Die Arbeiten sind endlich abgeschlossen, und ich kann wieder den Fluss und die Aussicht auf die Holzbrücke geniessen.

Es ist eine Kleinigkeit, aber der Frühling bringt viele kleine Dinge mit sich, die wie Sprossen dazu bestimmt sind, gross zu werden. Die Natur arbeitet; arbeitet ständig, still und leise, manchmal laut und schrill, in sichtbarer und unsichtbarer Form.

Mir gefällt das Endergebnis der Renovierung mit der wellenförmigen Mauer und die Bänke, die den Fluss widerspiegeln. Meine Gedanken gehen schnell und dankbar zu den Menschen, die diesen schönen Weg ausgedacht und entworfen haben und vor allem zu denen, die ihn gebaut haben.

Ein Projekt zu konzipieren, die Planung zu organisieren, das Zeichnen und Berechnen usw. sind sicherlich komplex, aber einen Entwurf in die Realität umzusetzen, Ideen in die Materie einzuprägen, das ist die eigentliche Herausforderung.

Ich habe oft den Eindruck, dass handwerkliches Können und manuelle Fähigkeiten in unserer Gesellschaft nicht genug anerkannt sind. In einem Land ist diese Tendenz stärker, in einem anderen weniger stark ausgeprägt, aber dennoch spürbar. Die, die können, studieren, die anderen arbeiten. Als ob diejenigen, die studieren, nicht eines Tages auch arbeiten sollten und diejenigen, die arbeiten, nicht eine Ausbildung in ihrem Bereich haben sollten, die sie zu Profis macht.

Wir gehen über die Holzbrücke in eine bestimmte Richtung. Endlich wird im Frühling die Saison für Eiscreme eröffnet, die ich besser in einer Eisdiele hole und auf der Strasse geniesse, als im Supermarkt zu kaufen und zu Hause zu essen. Die Kunst des Eismachens ist eine weitere Perle der Handwerkskunst, die ich noch mehr schätzen gelernt habe, seit ich im Ausland lebe. (Na ja, man kann sich nicht allem anpassen. Zum Glück kann ich mich in Olten nicht zu sehr über Eis beklagen).

Ein Eis ist auch eine kleine Sache, aber es hat die Macht, einen ins Hier und Jetzt zurückzubringen. Zuerst wählt man die Geschmacksrichtungen aus, teils auf der Grundlage von Erfahrungen, teils auf der Grundlage der jetzigen Lust. Und dann isst man es langsam, aber nicht zu langsam, sonst schmilzt es und man steht einfach blöd da, mit klebrigen Händen.

Wie im Leben: Entspannung und Aufmerksamkeit gehen am besten Hand in Hand. Als wir am Spielplatz Kirchgasse ankommen, nehme ich mir Zeit, zu schauen, was im offenen Bücherregal steht, nehme ein Buch in die Hand, das mich inspiriert, und denke darüber nach, wie schön es ist, sich von Zeit zu Zeit eine Auszeit zu nehmen. Die Strassen, die kleine Stadt oder das grosse Dorf, in dem wir leben, haben einen neuen Charme. Oder vielleicht ist das auch nur dem Frühling zu verdanken.