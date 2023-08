Mein Olten Die Stadt hat so viel Schönes an sich: Chilbi, Altstadt und das Kapuzinerkloster Unsere Kolumnistin schreibt in ihrem Beitrag über die Stadt Olten und ihre Schönheiten, die zum Teil verloren gegangen sind. Madeleine Schüpfer* Drucken Teilen

Die Oltner Chilbi und das laut der Kolumnistin «herrlich dominante Riesenrad». Bild: Bruno Kissling

Die Chilbi ist nun vorbei. Das herrlich dominante Riesenrad wieder abgebaut, das unsere Stadt auf eine ganz besondere Art in den Mittelpunkt rückte. Es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass eine Stadt, mag sie noch so klein sein, sich bemerkbar macht. Dazu gehören all die vielen unterschiedlichen kulturellen Ereignisse, aber auch der Alltag mit seiner Kulisse.

Die Kirchgasse hatte diesen Sommer ein besonders poetisches Dachgebilde über sich, eine Art von luftigem Scherenschnitt, wunderschön gestaltet, mit einem Hauch von Poesie. Auch wenn der Wind dahinter kam – so schlimm ist das nicht. Schön ist, dass man es während vieler Wochen erleben durfte. An vielen Orten in Olten gab es besondere Events, vor allem auch in der Schützi in der früheren Turnhalle, die zu einem wunderschönen kulturellen Ort geworden ist und schon bald Geschichte schreibt. Sie belebt Olten auf einmalige Art mit all ihren Ereignissen.

Doch es gibt auch Fragen. So vermisse ich die kleinen Ladengeschäfte, die einen Rundgang durch die Stadt – nicht nur durch die Altstadt – zu einem lebendigen Erlebnis machten. Ich weiss, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man möchte dies auch gar nicht. Die Zeit geht weiter, neue Dinge ereignen sich, und dennoch muss man sich bewusst sein, dass nicht alles von früher keinen Sinn oder Wert hat. Kleine Geschäfte und Beizen beleben eine Stadt, geben ihr besonderen Zauber von Einmaligkeit. Dies darf nicht verloren gehen, dafür lohnt es sich, sich einzusetzen.

Leise Trauer, weil die Klosterbrüder bald nicht mehr im Kapuzinerkloster beheimatet sind. Bild: Patrick Lüthy

Manchmal gehe ich ganz für mich alleine durch die Strassen und Gassen, bestaune die schönen Blumen in den Trögen und Schalen, die, vom Werkhof Olten grossartig komponiert, einmalige Akzente setzen.

Wichtig ist auch, was mit dem Kapuzinerkloster geplant ist, einem Bau, der Olten prägt, mit seinem grossartigen Garten, der Mauer und der wunderschönen Klosterkirche. Es gibt ganz bestimmt gewisse kulturelle Möglichkeiten, die in den Räumen und Gängen lebendig werden könnten. Man muss sich Zeit nehmen und sich etwas ausdenken, das Sinn und Inhalt hat.

Olten ist vom Kapuzinerkloster geprägt, und es ist schön, dass es dieses Gebäude gibt. Es befällt einen aber auch leise Trauer, wenn man daran denkt, dass es bald nicht mehr bewohnt ist. Die Klosterbrüder waren für Olten wichtig, eine einmalige Bereicherung.

Viele Gedanken dürfen wach werden. Denn in der Vielfalt liegt auch die Stärke, Fantasie ist gefragt, aber auch ein Gespür für reelle Ausrichtungen.

Hoffen wir, dass es viele kreative Ideen gibt, die eine Gestaltung unserer Stadt motiviert zum Weitermachen, vielschichtig und lebendig, sodass man sich aufgehoben fühlt, gleich, in welchem Alter man ist. Olten hat so viel Schönes an sich!