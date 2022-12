Mein Olten Begegnung in der Klosterkirche Wer die Stille sucht, findet manchmal unterhaltsame Belebtheit. Und während die Zeit an Bedeutung zu verlieren beginnt, werden Momente wieder wach. Madeleine Schüpfer Drucken Teilen

Klosterkirche Olten: ein Ort der Besinnung und Kontemplation. Bruno Kissling

Unser Kapuzinerkloster inmitten der Stadt Olten ist in sich eine Kostbarkeit. Die Klostermauer, die sich um Garten, Kirche und Wohngebäude schlingt, gibt dem Ganzen eine besondere Note.

Ich liebe es, zu ganz normalen Zeiten, wenn möglich bewusst ganz allein in der Klosterkirche zu sitzen und die stille Mystik des Raumes zu geniessen. Ich gehe zu Zeiten in den Raum, zu denen ich hoffe, niemanden anzutreffen. Dem Antonius an linker Seite zünde ich ein paar Kerzen an, für Menschen, an die ich denke und für Dinge, die ich von ihm begleitet haben möchte.

Die Zeit verliert an Bedeutung

Dann setze ich mich ganz hinten an der Seite des Gestells mit den Antoniuskerzen in die Bank und sinne vor mich hin. Die Zeit verliert ihre Bedeutung, und ich tauche ein in eine Welt, die ich nicht formulieren muss. So hat sich ein Nachmittag im September abgespielt, als sich plötzlich die Kirchentüre öffnete und eine männliche Gestalt sich hineindrängte. Sie erblickte mich und steuerte auf mich zu, drückte sich in meine Bank und setzte sich an meine Seite.

«Entschuldigung Madeleine, ich ging mit dir in die Schule und habe dich hineingehen sehen. Auch ich mache manchmal solch stille Besuche. Ich hoffe, ich störe dich nicht in deiner Besinnlichkeit.» Ich verneinte und fand heraus, dass dies Peter war, ein Schulkamerad aus der 4. Klasse. Ich mochte ihn immer, weil er witzig und unterhaltsam war, und vor allem, so gut Fussballspielen konnte.

Nun sass er an meiner Seite, legte sein linkes Bein leicht auf die Bank und meinte:

«Ich hatte eine kleine Verletzung im Gelenk, hoffentlich stört dich das nicht.»

Ich verneinte. Und dann begann er von alten Zeiten zu erzählen, unterhaltsam und interessant. Ich musste fast nichts ergänzen oder beantworten. Er organisierte das Gespräch im Grossen und Ganzen für uns beide. Viele unterhaltsame Erinnerungen stiegen in mir auf. Er kommentierte sie liebenswürdig, erzählte engagiert weiter. Nur wir beide sassen in der Kirchenbank.

Dies war gut so, weil er eine recht laute Stimme hatte. Das Gespräch nahm unterhaltsame Noten an, viele auch lustige Erinnerungen schwirrten durch seinen Kopf. Und er gab mir seine Gedanken weiter. So sassen wir, fast wie in früheren Zeiten, auf der Bank und dachten: «Wie schnell geht ein Leben vorbei und wie wenig bleibt manchmal übrig, das sich in Erinnerung zu rufen lohnt.»

Allmählich stellt sich Freude ein

Ich freute mich allmählich über diese Begegnung, denn vieles wurde in mir wach und schenkte mir vergnügliche Momente. Nach einer gewissen Zeit nahm er sein Bein wieder hinunter, schaute mich liebevoll an und sagte: «Ich muss jetzt gehen. Hättest du was dagegen, wenn wir unsere Begegnung irgendeinmal wiederholten. Vielleicht sogar in diesem wunderschönen, stillen Raum?

Ich entgegnete ihm, dass mir das auch zusagen würde. Dann stand er auf, drückte mich beim Händeschütteln kurz an sich und eilte davon. Ich blieb noch ein wenig sitzen und dachte über die Begegnung nach. Und ein gutes, warmes Gefühl erfüllte mich. Erinnerungen, die einen auf neue Art beleben, und zu der gehört auch diese in diesem stillen Kirchenraum.