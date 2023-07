Mein Olten «Ändlech louft wieder mou öppis z Oute»: Ist die Stadt eine Festhütte? Kolumnist Stephan Felder sinniert anlässlich des vergangenen Schulfest-Wochenendes mit dem Bürostuhlrennen über die Frage, ob Olten genügend Events hat und welche Zeit ihm auch sehr gefällt. Stephan Felder* Drucken Teilen

Das Bürostuhlrennen vom Samstagnachmittag in der Mühlegasse in Olten. Keystone

«Ändlech louft wieder mou öppis z Oute»! Bürostuhlrennen am Samstag des Oltner Schulfest-Wochenendes. Zahlreiche Schaulustige säumen die Mühlegasse, bestaunen die artistischen, fast schon halsbrecherischen Aktionen der Fahrer, die Stimmung ist gut. Auch bei meiner Tochter, die das Bürostuhlrennen zum ersten Mal miterlebt, und auch bei den uns unbekannten Menschen, die das Rennen in unserer Nähe mitverfolgen.

«Ändlech louft wieder mou öppis z Oute», schreit unser Platznachbar plötzlich über die Gasse, als er vis-à-vis, auf der anderen Seite der Strecke, einen Bekannten erspäht. Tatsächlich läuft etwas in Olten an diesem Wochenende. Nach dem Bürostuhlrennen sind auch das Open-Air am Abend und der traditionelle Umzug am Sonntag hervorragend besucht, die Laune der Oltnerinnen und Oltner bestens und auch das Wetter macht mit – zum Glück, wenn in Olten schon endlich mal wieder etwas «läuft».

An den grossen Events wie der Fasnacht, dem Streetfood Festival, der «Chöubi» oder eben dem Schulfest platzt Olten regelmässig schier aus allen Nähten. Das Bedürfnis nach diesen grossen Events in der Stadt scheint enorm zu sein, doch eben: Besonders zahlreich sind sie nicht, diese grossen Anlässe im Oltner Jahreskalender. Vielleicht ginge der Zauber dieser Events durch regelmässigere Wiederholung verloren. Vielleicht vertrüge Olten aber durchaus zahlreichere Grossanlässe.

Nun ist es aber nicht so, dass in Olten ohne die oben genannten Events gar nichts «läuft». Im Gegenteil: Das Angebot in unserer Stadt an kleineren Events kann sich durchaus sehen lassen. An praktisch jedem Wochenende findet irgendwo in Olten eine Vernissage, eine Lesung, ein Sportanlass oder ein Fest statt. Und sollte das Programm mal wirklich gar nicht zu den individuellen Vorlieben passen, verbringt man den Abend in einem der zahlreichen guten Restaurants.

In diesen Restaurants wird man in den nächsten Wochen ohne Probleme einen Platz finden. Denn nun folgt sie, die Zeit, in der in Olten tatsächlich wenig «läuft»: die Sommerferien. Wenn gefühlt die halbe Stadt an einem See, dem Meer oder in den Bergen weilt, ist es in Olten angenehm ruhig. Weniger Verkehr, weniger Hektik, weniger Menschen: In der Zeit von Mitte Juli bis Mitte August ist unsere Stadt deutlich relaxter als in den übrigen elf Monaten.

Der Hochsommer ist für mich die Zeit der Langsamkeit. Ein Besuch in der Badi? Okay. Dazu ein Glacé? Sehr gern. Eine laue Sommernacht in der Kirchgasse? Mit Vergnügen. Aber bitte nicht zu viel Programm in einen Tag packen. Denn wenn die bleierne Hitze über die Stadt liegt und den letzten Rest der Hektik vertreibt, wird mir bewusst, dass in meiner Stadt gar nicht immer viel «laufen» muss, um lebens- und liebenswert zu sein.

Nie spüre ich das wohlige Gefühl von Heimat deutlicher, als wenn ich mich weitgehend alleine in meinem Olten bewegen kann. Auf einem Bänkli beim Känzeli im Kleinholz etwa, bei einem ausgedehnten Spaziergang durch den Hardwald oder an einem vernebelten Novembermorgen in den menschenverlassenen Gassen der Altstadt. Wenn Jubel und Trubel der Grossanlässe wie aus einer weit entfernten Welt zu stammen scheinen.

«Ändlech louft wieder mou öppis z Oute»! Das nächste Mal wird man diesen Satz mit grosser Wahrscheinlichkeit am zweiten August-Wochenende an der «Chöubi» hören. Auf diesen Anlass freue ich mich sehr, gehören die vier Tage doch eindeutig zu den absoluten Höhepunkten im Oltner Stadtleben. Ich freue mich aber ebenso auf jene Tage, in denen mein Olten ein ruhiges, verschlafenes Olten ist – mein Olten eben.