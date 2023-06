Mehrheit Deal zwischen Stadt und Tennisclub in trockenen Tüchern: Parlament sagt Ja zu Landverkauf für neue Sportanlage SVP blieb mit ihrem Rückweisungsantrag auf der Strecke. Und auch ihre Idee, den Parlamentsbeschluss freiwillig dem Souverän vorzulegen, fand kein Gehör.

Die Tage des Tennisplatzes im Schöngrund sind gezählt. Dort heisst’s jetzt «Game - Set und Match» für den Tennisclub Olten. Bild: Bruno Kissling

Das Paket wäre, vom Schiff aus betrachtet, ein einfaches gewesen: Der Tennisclub Olten mit seiner Absicht, im Gheid eine neue Tennisanlage zu errichten, kauft dazu von der Einwohnergemeinde Olten Land in einer nicht gänzlich unbestrittenen Zone (Grundwasserschutz). Und er verkauft zur Finanzierung des ganzen Projekts die eigenen Tennisplätze im Schöngrund an einen Investor, welcher dort Wohnraum erstellt. Aus raumplanerischer Sicht lässt sich vor allem Letzteres als durchaus sinnvoll erachten.

Genau über dieses Paket hatte das Gemeindeparlament Olten am Mittwochabend auf Umwegen zu befinden, dann da war noch der Rückweisungsantrag der SVP. Obwohl sich viele Fraktionen relativ gespalten zeigten und von Ungeschlossenheit der eigenen Reihen berichteten: Am Schluss wies das Parlament den Rückweisungsantrag überdeutlich mit 27 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Auch der Antrag der SVP auf geheime Abstimmung zum Schuss fand übrigens keine ausreichende Zustimmung.

Der Landpreis war immer wieder Thema

Die eigentliche Beratung der Vorlage, welche rund zwei Stunden in Anspruch nahm: Im Wesentlichen eine Aneinanderreihung von Statements, die sich zusehends in der Endlosschlaufe bewegten. Mehrfach wurde erwähnt, dem Geschäft hafte ein gewisses «Gschmäckli» an, wie der Volksmund abgekartete Spiele charakterisiert. Allerdings vermochten Baudirektorin Marion Rauber und Stadtpräsident Thomas Marbet die Gerüchte zu zerstreuen. Auch ein Dauerbrenner: der Landpreis pro Quadratmeter von 200 Franken brutto, netto 170 Franken. Der angeblich zu tiefe Verkaufspreis stiess mehrfach sauer auf.

Und auch der Umstand, dass die nach Baugrund suchende Pfadi angeblich übervorteilt worden sei, zerfiel im Laufe des Abends. Die Pfadi sei nicht übervorteilt worden, hatte Marion Rauber darauf eingeworfen. Die Pfadi habe nie ein konkretes, schriftliches Interesse platziert bei der Stadt. «Sonst hätten wir unter jeder Garantie bei unserem Entscheid die verschiedenen Aspekte sehr sorgfältig abgewogen», so die Baudirektorin weiter. Man sei im Stadthaus nicht daran interessiert, gewisse Gruppen und Interessensvertretende zu übervorteilen oder zu bevorzugen.

Olten jetzt! mit einer satten Linie

Überraschend klar hatten sich die Vertretenden von Olten jetzt! für das Geschäft eingesetzt. Ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen. «Die Höhe des Verkaufspreises ist für uns nachvollziehbar», hatte Tobias Oetiker mal zu verstehen gegeben und im Vorfeld der Abstimmung sec verlauten lassen: «Wir sind dafür.» Klare Worte fand auch Timon Probst (SP/Junge SP) als Einzelsprecher. Das Projekt sei ein Bekenntnis zum Breitensport in der Stadt. Die Bemühungen der IG Lebenswertes Olten, welche sich für die Beibehaltung der aktuellen Situation im Schöngrund einsetzt, würden unter Partikularinteressen laufen. Klare Kante jedenfalls.

Das grüne Licht für das Geschäft, wenn auch kontrovers diskutiert, kam dann auf eindeutige Art und Weise zusammen: Mit 29 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen votierte das Parlament klar für den Landverkauf. Und es wollte auch nichts wissen vom SVP-Antrag, welcher den Parlamentsentscheid noch dem freiwilligen Referendum unterstellen wollte. Mit 33 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung schickte das Parlament diese Idee bachab.

Die Stadt kann also rund 5660 Quadratmeter Land im Gheid verkaufen und löst damit knapp eine Million Franken. Der Tennisclub kann eine neue Anlage anstreben. Im Gegenzug hat sich Stadt die Mitwirkung bei der geplanten Überbauung gesichert. Im ureigensten Interesse der Stadt, hatte Rauber noch gesagt und von einer Win-Win-Situation gesprochen.