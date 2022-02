Mehr als 90 Lehrpersonen Der Verein AareGäuer Nachhilfe ist bereit für überforderte Schülerinnen und Schüler Besonders in den Fächern Mathematik und Französisch herrscht viel Unterstützungsbedarf. Der Oltner Verein sucht aktuell nach Nachhilfelehrkräften.

Von links: Hanna Weber, Yanis Schärer und Alina Egloff. ZVG

«Die Nachfrage für Lerncoaching ist gerade in diesen Zeiten ungebrochen hoch», so der ­Verein AareGäuer Nachhilfe in seiner Medienmitteilung. Und zwar an schier allen Aus­bildungsstufen: Von der Primarschule bis zur Hochschule wird in fast allen Fächern nach ­Unterstützung gesucht.

Die meisten Anfragen betreffen nach Angaben des Vereins aber die Fächer Mathematik und Französisch. «Deshalb kon­zentriert sich der Verein in diesem Jahr speziell auf diese Fächer», sagt Präsidentin Silvia Stettler.

Mathematik und Fran­zösisch sind auch wieder die Schwerpunktfächer für die ­Sommerkurse, welche im August für Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse und 1. Sek stattfinden. In Fulenbach ist neu Yanis Schärer für das Fach Mathematik zuständig. Für das Fach Französisch ist wiederum Sonja Iff verantwortlich.

Neu wird das Kursprogramm in Fulenbach noch erweitert: Alina Egloff und Hanna Weber werden auch Deutsch- und Englischkurse ­anbieten. Weiter werden die Sommerintensivkurse dieses Jahr auch das erste Mal in Niedergösgen stattfinden.

Mehr als 90 Lehrpersonen unterrichten

Zurzeit unterrichten über 90 Nachhilfelehrpersonen in den Regionen Thal/Gäu, Olten und Umgebung, Niederamt, ­Wasseramt und Solothurn und Umgebung. Da die Nachfrage für Nachhilfe und Lern­coaching weiterhin zunimmt, sucht der Verein weitere Nachhilfe­lehrkräfte, welche vor allem ab Oberstufe bis Berufsschule unterrichten können.

Auch für die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfungen wird vermehrt nach Unter­stützung gefragt. Deshalb will der Verein ab kommendem ­April nun auch Crash-Kurse für die Prüfungen im Quali­fi­kationsverfahren im Fach ­Finanz- und Rechnungswesen anbieten.