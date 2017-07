Die diesjährige Maturrede hielt der 22-jährige Oltner Simon Muster, Gemeinderat und Präsident der Jungen SP der Region Olten. Vor drei Jahren hat er selber an der Kanti Olten die Matura gemacht. «Jedes Stück Wissen eröffnet einem eine neue Facette, die Welt wird vielschichtiger, bunter – und komplizierter» merkte der Philosophiestudent an.

Der Weg durch die Kanti zur Matur sei ein ständiges Durchrütteln der eigenen Weltsicht. «Wissen, das ist wie Freude: Man fragt auch nicht, weshalb willst du mehr Freude in deinem Leben?» Wissen zu vermehren sei Selbstzweck und genau das mache die Matura. Mit diesen feinsinnigen Worten berührte der junge Redner die Anwesenden, gratulierte den Maturandinnen und Maturanden zu ihrem Reifezeugnis und wünschte ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.

Maturfeier Schwerpunkt Musik und Bildnerisches Gestalten und Immersionsklasse

«Scharlachrot» sang der Chor der Klassen 4aM und 4iG zu Beginn der Feier und prägte damit die Stimmung des Anlasses: freudig, erwartungsvoll aber doch mit einem Quäntchen Melancholie. Konrektor Patrick Heller begrüsste alle Anwesenden, die noch Maturandinnen und Maturanden, ihre Angehörigen, Freundinnen und Freunde und Bildungsdirektor Remo Ankli. Im Foyer der Musikabteilung herrschte trotz der allgegenwärtigen Baustelle eine festliche Atmosphäre. In seiner Ansprache sinnierte Heller über die Frage nach dem Glück: Glück und Bildung, Glück und Freiheit. – Was heisst glücklich sein? Heisst glücklich nun happy oder lucky? Und augenzwinkernd erwähnte er, dass in ein paar Fällen doch eine Portion «Luck» zum Glück einer erfolgreichen Matur beigetragen habe. «Geniesst nun, was Ihr geleistet habt!» rät er, auch das bedeutet Glück.

Nach einem Quiz der 4iG, Szenen aus dem Schulzimmer und einer launigen Parodie auf Goethes Faust gestaltet die 4aM eine spritzige musikalische Collage des Schulalltags. Brigitte Käfferlein und Christine Krinn entliessen etwas wehmutsvoll ihre beiden Klassen.

Nach der Übergabe der Zeugnisse und Preise verabschiedeten sich die nun endlich Maturae und Maturi mit dem Song «Fly Me to the Moon».

Maturfeier Schwerpunkt Mathematik und Anwendungen der Physik

Der feierliche Anlass wurde durch die musikalischen Klänge der Klarinette der Schülerin Anna von Arx in Begleitung des Pianos eröffnet. Konrektor Patrick Heller begrüsste alle Anwesenden mit einigen Gedanken zur gezeigten Karikatur mit dem Schriftzug «Selber denken macht Spa….», eines der vier Themen des Maturaufsatzes, und Überlegungen wie «selber denken macht Freude, trotz Zeitalter der künstlichen Intelligenz». Anschliessend haben einige Maturae und Maturi der Klasse 4dN ihre Lehrpersonen mit witzigen Anekdoten verabschiedet.