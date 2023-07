Maturfeier Kantonsschule Olten: 137 Maturandinnen und Maturanden erhalten ihre Zeugnisse Die Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Olten konnten ihren Abschluss feiern – ihr Rektor Thomas Henzi thematisierte in seiner Rede Chatbots und deren Defizite.

4 Bilder 4 Bilder Die Preisträgerinnen und Preisträger: Cedric Salzmann (beste Leistungen im Instrumentalunterricht Grundlagenfach Musik), Tim Salzmann (beste Matur im Schwerpunktfach Englisch), Livia Liesch (beste Matur in Latein), Annesophie Wawer (bester Deutsch-Maturaufsatz), Gianna Mutti (beste Matur im Schwerpunktfach Italienisch), Shuyang Han (beste Leistungen im Instrumentalunterricht Grundlagenfach Musik) und Hanna Studer (beste Matur im Schwerpunktfach Spanisch). ZVG

«Einst sind die Kerls auf den Bäumen gehockt / behaart und mit finstrer Visage», vernimmt man an der diesjährigen Maturafeier der Kantonsschule Olten. Es können keine Worte aus unserer Zeit sein, denn «Kerls» gibt es schon lange nicht mehr. «… dann hat man sie aus dem Urwald gelockt / und die Welt asphaltiert und aufgestockt / bis zur dreissigsten Etage.»

Rektor Thomas Henzi zitiert ein Gedicht von Erich Kästner, um anschliessend über den technischen Fortschritt nachzudenken, der von einer «Schrumpfung des Selbstbegriffs und des Seins» begleitet werde. Der Mensch werde «immer mehr der Hersteller dessen, was er hergestellt hat, und der Tuer dessen, was er tun kann – und am meisten der Vorbereiter dessen, was er demnächst zu tun imstande sein wird», zitierte er Hans Jonas.

Von den Defiziten des Chatbots

Demgegenüber wolle das Gymnasium Raum und Zeit bieten, in die Breite und in die Tiefe zu gehen, die «Fülle des Menschen» auszuloten. Literatur, Musik und Kunst hätten immer neue, andere Zugänge zur dieser Fülle und deren Darstellung gefunden, etwas, was der Chatbot per definitionem nicht könne: Er setzte aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeit Sätze zusammen und benutzt dazu bereits vorhandenes Wissen.

Daraus resultiere nie der Blick eines Kindes, dem sich Dinge in der Welt zum ersten Mal präsentieren. Aus eigenem Antrieb werde der Chatbot nie Solidarität zeigen; nie Tränen vergiessen, wenn der Film- oder Romanheld sterbe; nie sich eines «eigenen Verstandes […] bedienen» können, wie es der Philosoph Immanuel Kant ausdrückte.

Der weitere Verlauf der Feier zeigt Henzi noch weitere Defizite eines Chatbots auf: Er könnte sich nicht auf das Motto des diesjährigen Maturbuchs beziehen, wie Rektorin Aline Müller bei ihrer Rede; er könnte nicht von der Feier der eigenen Matur erzählen, wie Stadtpräsident Marbet (wobei er sich vor allem an den Morgen danach erinnert); er könnte keine Lachsalven auslösen wie einer der Gefeierten, der in hohem Tempo eine Kaskade von witzigen Anspielungen auf die vergangenen vier Jahre Revue passieren lässt.

Schliesslich würde er niemals merken, wenn das Publikum die geistlosen Chat-GPT-Phrasen belächelt, welche eine Klassenlehrerin mit ironischen Kommentaren vorträgt.

Anders der Mensch. Ihm gelingt es laut Henzi bisweilen, über sich selbst zu lachen. Ein Beispiel wäre das Ende des eingangs erwähnten Gedichts, mit dem Henzi seine Rede beschliesst: «So haben sie mit dem Kopf und dem Mund / den Fortschritt der Menschheit geschaffen; doch davon mal abgesehen und / bei Lichte betrachtet sind sie im Grund / noch immer die alten Affen.» (otr)