Lesungen Grosse Namen und Nachwuchstalente im Herbstprogramm der «Literatur & Bühne Olten» Am 28. August startet die neue Saison. Wer in den kommenden Monaten auf der Bühne des einzigen Literaturhauses des Kantons liest.

Verleger Thomas Knapp hat für das Herbstprogramm auch Nachwuchstalente eingeladen. Bild: Bruno Kissling

Ende August startet die «Literatur & Bühne Olten» an der Leberngasse 17 in die Herbstsaison. Als einziges Literaturhaus im Kanton biete man nicht nur Schweizer Verlagen für ihre Bücher eine Bühne, sondern auch zahlreichen Schweizer Autorinnen und Autoren, heisst es in einer Medienmitteilung. Zum Auftakt der Saison gibt es am 28. August etwa eine «der seltenen Lesungen von Frölein Da Capo».

Verleger Thomas Knapp hat für den kommenden Herbst weiter zwei Nachwuchstalente eingeladen: Im Rahmen der Bücherplauderer-Abende mit Hanspeter Müller-Drossaart und Urs Heinz Aerni wird Michal Steinemann mit ihrem Debüt «Die Aufgeknackten» am 14. September und Saskia Winkelmann mit ihrem Erstling «Höhenangst» am 16. November zu Gast sein. Knapp habe bei der Anfrage noch nicht gewusst, dass Winkelmann mit dem Literaturpreis des Kantons Bern und Steinemann mit einen Stipendium zur Förderung literarischen Schaffens im Kanton Fribourg ausgezeichnet werden.

Capus und Lenz ebenfalls dabei

Auch «grosse Namen» seien im Herbstprogramm zu finden: Alex Capus feiert als Mitherausgeber des neuen Bändchens «Gutenachtgeschichten für Verliebte» am 5. September gemeinsam mit Rebekka Salm und Fine Degen Vernissage. Einen Tag später stellt Pedro Lenz sein neues Buch «Isch das aues?» vor, eine Sammlung seiner sprachlichen Moden und Marotten, die seit 2018 in der «Schweiz am Wochenende» erscheinen.

Mit seinem neuesten Fall, «Solothurn hüllt sich in Schweigen», kommt Krimiautor Christof Gasser am 12. Oktober nach Olten. In seinem temporeichen Kriminalroman trifft Lokalkolorit auf globales Verbrechen.

Wie Capus, Lenz und Gasser stürmt auch Blanca Imboden mit jedem ihrer Bücher die Schweizer Bestsellerlisten. Die «Rosamunde Pilcher vom Vierwaldstättersee», wie sie Tele Züri nannte, liest am 22. November aus ihrem neuen Buch «Die Löffelliste».

Den Abschluss machen am 7. Dezember die Schauspielerin Silvia Jost und die in Olten aufgewachsene Musikerin Barbara Jost. Die beiden werden dem Schaffen von Olga Brand (1905 bis 1973), dieser einst in Solothurn beheimateten Dichterin, Stimme und Klang geben. «Nun ist es Nacht» ist eine Hommage, eine Art literarisch-musikalischer Rundgang durch das Werk von Olga Brand. (otr)