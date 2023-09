Kunstausstellung Zwischen Unterwasserwelten und abstrakten Landschaften: Das ist die neue Jahresausstellung des Hotels Arte und der Pallas Kliniken Elf Kunstschaffende zeigen in den Gängen des Hotels und der Klinik ihre Malereien, Fotografien und Skulpturen.

Die Skulpturen sind von Mutter Pierrette Müller, die Zeichnungen von ihrem Sohn Borna Müller. Bild: Bruno Kissling

«Zwischentöne» lautet der Titel der Kunstausstellung im Hotel Arte und in den Pallas Kliniken in Olten, die jährlich stattfindet und auch fast ein Jahr dauert: Am Donnerstagabend war die Vernissage der diesjährigen Ausstellung, die noch bis zum 23. August 2024 läuft.

«Man wird zum Nachdenken gezwungen, zum besinnlichen Betrachten, darf die Emotionen in uns lebendig werden lassen und einsteigen in eine Welt, die uns aus dem Alltag reisst, die wundersam kreativ ist und uns aufzeigt, dass es Dinge zwischen den Dingen gibt», erklärt Kulturjournalistin Madeleine Schüpfer, die auch an der Vernissage sprach, die Zwischentöne in der Broschüre.

Zwei Bilder des Malers Josef Brunner. Bild: Bruno Kissling

Das trifft bei den Werken der elf Kunstschaffenden durchaus zu, wie sich auf dem Rundgang durch Gänge, Ambulatorium, Foyers und Bettenabteilung zeigt. Den Anfang im Treppenhaus des Hotels Arte macht der Hägendörfer Maler Josef Brunner, der sich thematisch auf einige wenige Sujets beschränkt – hauptsächlich hiesige Landschaften – und dessen Werke dennoch nicht langweilen, sondern bei jedem Bild von neuem zum genauen Betrachten einladen. Das tun auch die Werke von Martin Lüscher, die Bilder mit gefärbtem Resin verwechselbar ähnlich mit Meereswellen, Lava oder Edelsteinen.

Mutter und Sohn stellen gemeinsam aus

Annette Jetters Bilder zeigen ebenfalls Naturstimmungen oder, genauer gesagt, Anlehnungen an Naturstimmungen. Bei den abstrakten Werken stehen jedoch die Farben im Vordergrund, sie bieten viel Raum für eigene Interpretationen.

Annette Jetters Werke im Hotelgang. Bild: Bruno Kissling

Da kommen die «Sehnsuchtsorte» des deutschen Fotografen Hans-Günter Lindner im grossen Foyer schon fast als Gaumenreiniger daher, die trotz ihrer Intensität etwas Ruhe im Kopf schaffen, bevor Ilse Zeller-Langs Malereien passend zu ihrem Titel «bunt und wild» die Räder der Interpretation wieder drehen lassen. Es folgen Gitta von Felten mit «Liebe zum Detail», Ausschnitte aus der Natur, die sie in der Technik des Trockenaquarells erstellt, sowie Lotti Appoloni, deren Werke unter dem Namen «Natur» die Betrachtenden trotz des ähnlichen Themas in eine komplett andere Welt eintauchen lassen.

Fotografien von Hans-Günter Lindner. Bild: Bruno Kissling

Zwischentöne kommen in Alania Gerbers Werken in den Abteilungen Ambulatorium und Schönheit wieder zum Zug, die «Lichtspiele» lassen Raum zum Denken, Fühlen und Rätseln. Auf die abstrakten Bilder folgen Borna Müllers Zeichnungen der Sensibilität, alles andere als abstrakt, aber voller Tiefe und Emotion. Sie werden gemeinsam mit den Skulpturen seiner Mutter Pierrette Müller gezeigt, deren Werke sich «mit dem einfachen, besonders dem weiblichen Leben» beschäftigen.

Piero Ambrosones Bilder aus der Unterwasserwelt. Bild: Bruno Kissling

Den Abschluss im 6. Stockwerk macht der zweite Fotograf der Runde, Piero Ambrosone, doch mit einem völlig anderen Ansatz: Die Unterwasserfotografien des Lostorfers lassen die Betrachtenden förmlich eintauchen in Strukturen von Korallen und anderen Meerestieren, die seine Werke schon fast abstrakt wirken lassen.