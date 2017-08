Nach und nach hätten Baumärkte in der Stadt ihre Tore geschlossen und nun gebe es bald nur noch die Variante, in die umliegenden Grossbaumärkte zu gehen. Für Neuenschwander ist das keine sinnvolle Lösung. «Die Generation M preist doch immer Nachhaltigkeit, aber wenns drauf ankommt, hält sie ihre Versprechen nicht ein», kritisiert Neuenschwander. «Die Migros handelt eben nicht immer wie im Fernsehspot», fügt er an. Deshalb entschied er sich, diese Angelegenheit politisch anzugehen und öffentlich Druck zu machen. Und das findet anscheinend grossen Anklang bei der Bevölkerung. Auch der dementsprechende Facebook-Post von Neuenschwander in der Gruppe Olten wird hitzig diskutiert. Die Meinung der Bürger ist klar: Das Do-it + Garden soll bleiben.

Stadtrat sind Hände gebunden

Stadtpräsident Martin Wey würde den Wegfall des Baumarktes ebenfalls bedauern. «Als Stadt wollen wir attraktiv sein und ermöglichen, dass unsere Bevölkerung möglichst viel vor Ort einkaufen kann», so Wey. Auch er ist der Meinung, dass das Bedürfnis nach Gartenartikeln in einer so grünen Stadt wie Olten sicherlich vorhanden ist, was die vorliegende Online-Petition auch bestätigt. «Diese Petition setzt ein Zeichen und zeigt, dass Olten sich für seine Bedürfnisse einsetzt», meint Wey.

Er fügt jedoch auch an, dass man an der Situation ein wenig selber Schuld sei. Mittlerweile habe man die Tendenz, vieles über das Internet zu bestellen. Darunter leiden Geschäfte wie eben das Migros Do-it + Garden, obwohl laut Neuenschwander nach wie vor viele Handwerker ihren Bedarf mit dem Sortiment des Baumarktes abdecken. Trotz der persönlichen Einstellung dem Anliegen gegenüber hält Wey klar fest: «Da sind uns die Hände gebunden.» Der direkte Eingriff überschreite schlicht die Kompetenz des Stadtrates. Dieser könne und wolle nicht in das Unternehmen anderer eingreifen und deren Angebot bestimmen. Deshalb liege das letzte Wort bei der Migros Genossenschaft Aare.

Die Stellungnahme der Bauherrin lautet wie folgt: «Die Migros Aare hat die Online-Petition zur Kenntnis genommen und nimmt das Anliegen ihrer Kundinnen und Kunden sehr ernst.» Zudem sei das Projekt Sälipark 2020 noch nicht vollständig konkretisiert, weshalb es noch keinen definitiven Entscheid gebe. Andrea Bauer, Mediensprecherin der Genossenschaft, bestätigt aber: «Momentan haben wir keine Möglichkeit einen Do-it + Garden im neuen Gebäude zu integrieren.» Jedoch seien Alternativen offen, vor allem, wenn der Wegfall des Fachmarktes auf so klaren Widerstand stosse.