Kultur Olten lässt «seinen» Franz Hohler zum 80. Geburtstag hochleben Die Museen machen die Stadt Olten zwischen Mai und Oktober im nächsten Jahr zum Mekka für Liebhaber des populären Kulturwerkers Franz Hohler.

Franz Hohler in seinem Büro in Zürich Oerlikon. Valentin Hehli

Franz Hohler, einer der wohl bekanntesten Oltner, wird am 1. März 2023 80 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag wird dessen Heimatstadt Olten von Mitte Mai bis Ende Oktober 2023 zu einem Mekka für Hohler-Fans.

Mehrere Institutionen haben sich zu einem Strauss von Ausstellungen und Veranstaltungen zusammengefunden, wie es in einer Mitteilung der Stadtkanzlei heisst. Kunstmuseum und Historisches Museum beleuchten im nächsten Jahr mit drei Ausstellungen das Hohlersche Universum.

Ganze Generationen geprägt

Zum einen werden ausgewählte Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die mit Hohlers Werk persönliche Erinnerungen verbinden oder gar mit dem Jubilar befreundet sind, zur Teilnahme an der Ausstellung eingeladen. Sie präsentieren je eine neue Arbeit, die auf ein bestimmtes Werk Hohlers reagiert oder mit einem Text, einem Musikstück oder einer Darbietung in Beziehung tritt. Die Auswahl erfolgt gemeinsam mit Hohler. Das Historische Museum stellt Umfeld, Werdegang und Engagement des Jubilars vor.

Ganze Generationen hat Franz Hohler mit seinem Wirken und seinem literarischen Werk geprägt. Die heutigen Babyboomer (und viele deutlich Jüngere ebenfalls) sassen von 1973 bis 1994 vor dem Fernseher, wenn «Franz und René» ihre skurrilen Aktionen zum Besten gaben.

Der Schriftsteller, Kabarettist und Musiker Hohler reflektierte die jeweilige Lebensrealität und regte zum Nachdenken an. Mit einem Hauch von Nostalgie zeigt das Museum seine künstlerische Biografie und regt die heutige Generation dazu an, dieser Kreativität und Vielseitigkeit nachzueifern.

Jubilar richtet eine Ausstellung aus

In der Sammlungsetage des Kunstmuseums wird der Jubilar selbst eine Ausstellung ausrichten. Gemeinsam mit den Kuratorinnen stellt er dafür im Ausstellungsformat «Schatzkammer Sammlung» aus den Beständen der Kunstsammlung seiner Heimatstadt eine persönliche Werkauswahl zusammen, die nach seinem Gusto präsentiert wird.

Die Ausstellungen beider Museen werden von je einer Publikation begleitet, die auch im Doppelpack erworben werden kann. Das Schauspielduo Rhaban Straumann und Elisabeth Hart (Hart auf Hart) führt in den Räumen der Museen ein Stück auf, das der Jubilar für sie geschrieben hat.

Und als besonderes Highlight werden in der Stadtkirche erstmals Fotografien von Franz Hohler zu sehen sein, die der Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher über viele Jahre hinweg festgehalten hat.

Kirchgemeinde stellt Räume zur Verfügung

Für das Jubiläumsprojekt stellt die Kirchgemeinde dem Jubilar deshalb ihre Räume zur Verfügung. Diese Kernanlässe werden von einem reichen Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm für verschiedene Alters- und Interessengruppen begleitet. Neben wiederkehrenden Formaten wie öffentlichen Führungen, Werkbetrachtungen, Veranstaltungen für Kinder, Familien, Jugendliche und Senior/innen sind Spezialveranstaltungen mit Gästen, den eingeladenen Kunstschaffenden und/oder dem Jubilar vorgesehen.

Ausserdem bietet die Vermittlung ein offenes Atelier sowie diverse Workshops und Schreibwerkstätten für Schulklassen und Kinder an. Zu hoffen ist, dass sich der Blumenstrauss noch vergrössern wird: Mehrere Oltner Institutionen haben ihr Interesse an einer Mitwirkung angemeldet. Falls sich weitere Institutionen oder Personen einbringen möchten, freuen sich die Projektleitenden über eine Kontaktaufnahme.

Sonderausstellung im Gemeindehaus im Herbst 2023

Die Initiative zu diesem Projekt geht vom Verleger und Kurator Thomas Kain aus, der mit Franz Hohler befreundet ist und in Uetikon am See den Förderverein Kunst & Kultur am Zürichsee leitet. Dort wird im Herbst 2023 in den Räumen des Gemeindehauses ebenfalls eine Sonderausstellung ausgerichtet werden. Sie rückt die Jahre 1970–1978 ins Zentrum, während denen Hohler in Uetikon lebte.

Eine Gruppe, bestehend aus Thomas Kain, Luisa Bertolaccini (Historisches Museum Olten), Dorothee Messmer und Katja Herlach (beide Kunstmuseum Olten) setzte sich gemeinsam mit Franz Hohler zusammen und entwickelte die Idee, in Olten ein Projekt zu seinem 80. Geburtstag umzusetzen. Dieses soll retrospektiv und auch künstlerisch ausgerichtet sein.