Kriterium Grand Prix Olten: Rund 100 Frauen und Männer sind am Start Am Sonntag dreht der 47. Grand Prix Olten seine Runden im Säliquartier.

Auch der 47. Grand Prix Olten zeigt einmal mehr packende Bilder in vier Rennkategorien. Patrick Luethy

Vier Kategorien, insgesamt 100 Velorennfahrerinnen und -rennfahrer am Start, ein Rundkurs im Säliquartier von 775 Meter Länge mit einer Höhendifferenz von 10 Metern: die Kerndaten des 47. Grand Prix Olten.

Jedes Jahr ebenso erwähnenswert: Das Kriterium hat schon bekannten Repräsentanten der nationalen Elite-Veloszene eine Plattform geboten, deren Namen ins imaginäre Siegerbuch eingetragen wurden. Roland Salm (1973), Richard Trinkler (1982), Laurent Vial (1983) oder Stephan Joho (1985) werden Szenekennern noch ein Begriff sein.

Seit 2012 sind in Olten auch Frauen in der Elite-Kategorie am Start. Caroline Baur etwa, die Schweizer Meisterin 2022, siegte hier bereits 2016.

Ukrainische Fahrerinnen und Fahrer am Start

Aus besonderem Anlass sind bei der heurigen Ausgabe auch Fahrerinnen und Fahrer aus der ­Ukraine vertreten. Ein knappes Dutzend Fahrerinnen und Fahrer sind auf dem für die Öffentlichkeit gesperrten Rundkurs aktiv, der über Engelbergstrasse, Bifangstrasse, Riggenbachstrasse und Reiserstrasse wieder auf die Engelbergstrasse führt, wo sich auch das Ziel befindet.

Das Rennprogramm am Sonntag, 24. Juni, eröffnen die Herren U17 um 9 Uhr. Ihr Rennen führt über 40 Runden. Ihnen folgen anderthalb Stunden später am Start die Herren U19, die 50 Runden drehen, ehe um 13 Uhr die Kategorie Elite-Frauen B ebenfalls über 50 Runden antreten. Das finale Kriterium über 100 Runden bestreiten ab 14.30 Uhr die Herren Elite, U23, Amateure und Master (Senioren-Radsportler).

Gespickt sind die Rennen mit 12 Sprint-Punktewertungen im Zielbereich. Die Festwirtschaft auf dem Vorplatz der Marienkirche übernimmt der Feuerwehrverein ­Roter Hahn.