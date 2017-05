Die Gräben am Oberen Graben sind wieder zugeschüttet. Aber statt des gewohnten Kopfsteinpflasters präsentieren sich weite Teile des Platzes jetzt asphaltiert. Bis nach der Fasnacht des kommenden Jahres dauert dieser Zustand. Erst dann wird sich der Pflästerer an die Arbeit machen können. Grund für die Terminierung: Die Pflästererarbeiten würden die jetzt anbrechende Sommer- und Strassencafé-Atmosphäre am Oberen Graben beeinträchtigen, so die Auskunft bei der Baudirektion. Dies wird auch die Anrainer, wie Café-Grogg-Wirt Markus Jans erfreuen, welcher nach erheblichen Umsatzeinbussen seine Gäste wieder auf der Gasse bewirten kann.