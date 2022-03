Konzert Grosse Bühne für Fünftklässler aus Hägendorf: Auftritt mit Popstar Shem Thomas Eine Schulklasse aus Hägendorf hat das Lied «Do It» des bekannten Popsängers einstudiert und damit dessen Aufmerksamkeit erlangt. Nun durften sie am Freitagabend mit dem Schweizer Musiker in Langenthal auftreten.

Die Fünftklässler bei der Hauptprobe in Hägendorf mit Shem Thomas. Bruno Kissling

«Ich bin nervös, aber freue mich trotzdem», sagt Vanya, mit glänzenden Augen. Sophie pflichtet ihr bei. Die Aufregung bei den Hägendörfer Schülern und Schülerinnen war spürbar, denn endlich ist der grosse Tag gekommen.

Sie durften am Freitagabend im Old Capitol in Langenthal zusammen mit dem bekannten Schweizer Popsänger Shem Thomas auf die Bühne. Die 11- und 12-Jährigen haben intensiv darauf hingearbeitet und entsprechend gross war die Vorfreude. Diese Zeitung hat sie bei der Hauptprobe besucht.

Shem Thomas reist ohne Band an

Die Kinder reagieren verhalten, als der Sänger den Musikraum im Schulhaus Spärri betritt. Er stellt sich bei den Schülern und Schülerinnen vor und erklärt ihnen in Ruhe, was auf sie zukommt. Man spürt, dass er Erfahrung mitbringt. Vor seiner Musikkarriere arbeitete er im Teilzeitpensum als Unterstufenlehrer.

Als die Hauptprobe beginnt, fällt merklich die Anspannung von den Kindern. Für die Hauptprobe ist Shem Thomas ohne Band nach Hägendorf gereist. Die Kinder singen mit ihm; er begleitet die Probe mit seiner Gitarre.

Lehrerin schickte Aufnahme an Shem Thomas

Federführend bei dem freiwilligen Projekt war die damalige Klassenlehrerin Manuela Ritter. Sie ist schon seit geraumer Zeit bekennender Fan des Popsängers Shem Thomas. Sein Song Do It, der im Herbst 2020 veröffentlicht wurde, inspirierte die Grundschullehrerin. Denn der Musiker singt übersetzt: «Tu es.»

Nach der coronabedingten Sing-Durststrecke studierte sie den Song mit ihrer damaligen Schulklasse ein. Yannick Däppen begleitete die Klasse mit der Gitarre. Er wurde von Manuela Ritter dafür angefragt, denn er war vor rund 15 Jahren einer ihrer Schüler. Von April bis Mai letzten Jahres haben die beiden fleissig mit ihren Schützlingen geprobt.

Prompte Reaktion des Musikstars

Ritter nahm dann das einstudierte Lied auf und schickte die Aufnahme - ganz unter dem Motto «Tu es» - per Direktnachricht über eine Plattform der sozialen Medien an Shem Thomas. Dieser reagierte prompt und lud die Klasse ein, an einem Konzert in der Region mitzusingen. Der Musiker lebt bereits seit sieben Jahren ausschliesslich von der Musik und empfindet das als ein grosses Privileg, wie er erzählt. Es gäbe aber schon Sachen, an die er gerne zurückdenke, so Shem Thomas:

«Die strahlenden Kinderaugen vermisse ich ein bisschen. Die Kinder gehen in der Unterstufe so gerne zur Schule.»

Musiker Shem Thomas in Hägendorf. Bruno Kissling

Vor seinem Durchbruch lebte er ein Jahr in einem VW-Bus im Wald. Dabei sei ihm klar geworden, dass er kompromisslos und zu 100 Prozent auf die Karte Musik setzen wollte. Der Ostschweizer erlangte erste schweizweite Bekanntheit durch die Castingshow The Voice of Switzerland im Jahr 2014.

Damals war sein Lied Crossroad 17 Wochen in der Schweizer Hitparade und schaffte es auf Platz eins. Sein aktuelles Album mit dem schlichten Namen 8 war heuer im Februar auf Platz fünf der Schweizer Album-Charts. Das Werk trage den Namen, weil seine acht Lieblingslieder darauf seien, erzählt er.

Herbeigesehntes Konzert in Langenthal

Nun dürfen die Hägendörfer Schulkinder mit dieser Berühmtheit auf die Bühne. Sie mussten sich aber etwas in Geduld üben, denn das Konzert in Langenthal ist wegen Corona schon ein mal verschoben worden. Ursprünglich hätte es im November 2021 stattfinden sollen. Die Schülerin Anja erzählt, ihr seien die zusätzlichen Proben gelegen gekommen:

«Es war zwar schade, aber ich war etwas erleichtert, weil ich so fest aufgeregt war. Heute geht es besser.»

Und Kollege Abiram und Kollegin Belinda sagen zu Shem Thomas: «Danke, für das Konzert.»

Am Freitagabend durften nun die Schüler und Schülerinnen Shem Thomas mit ihren Stimmen bei zwei Liedern begleiten. Da die Kinder zwischenzeitlich die fünfte Klasse besuchen, sei die Organisation der Proben eine Herausforderung gewesen, wie Manuela Ritter erzählt.

Die Schüler und Schülerinnen seien nun in drei verschiedene Klassen aufgeteilt. Es machen 17 von gesamt 21 Schulkindern bei dem Projekt mit. «Das freut mich natürlich sehr. Bei den restlichen vier war es für mich keine Überraschung, dass sie nicht mitsingen wollten. Sie gehörten immer zu den Singmuffel», fügt sie an.