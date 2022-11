Kommentar Im Abwärtsstrudel? Das Alters-Pflegeheim Weingarten in Olten steht vor einer ungewissen Zukunft Urs Huber Drucken Teilen

Das Alters- und Pflegeheim Weingarten Olten steht vor einer ungewissen Zukunft. Bruno Kissling

Früher war’s das Bürgerheim. So nannte der Volksmund das heutige Oltner Alters- und Pflegeheim Weingarten. Bürgerheim, von der Bürgerschaft betrieben: Das tönt nach gepflegtem Standard.

Heute genügt das Heim den baulichen Anforderungen nicht mehr, sein Betrieb ist defizitär. Und die Einrichtung kämpft mit namhaften Leitungs-, Personal- und Kommunikationsproblemen. Ausgang: offen.

Dennoch will die Bürgerschaft jetzt 9,4 Millionen Franken für Sanierung und Erweiterung des Bürgerheims aufwerfen, um die Mitte 2023 auslaufende Betriebsbewilligung erneuert zu bekommen. Die vorletzte kantonale Warnung aus dem Jahr 2019 wurde in der Führungsetage aus unerfindlichen Gründen erst zwei Jahre später zur Kenntnis genommen. Und Bedenken, die Investition strapaziere die Bürgerschaft im Übermass, wurden in den Wind geschlagen.

Insider geben zu bedenken, sich eine solche Investition in der Heimbranche sehr gut zu überlegen. Bedeutende Umwälzungen seien absehbar. Es wäre für die Bürgerschaft zumindest ratsam, sich in der Szene umzuhören. Umwälzungen erfordern Manpower. Und Flexibilität. Gibt’s die noch für den Weingarten der Zukunft?