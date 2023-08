Mein Olten Ein Hoch auf den Sommerregen Die Ruhe, die unsere Kolumnistin im Regen am Strand von Südengland fühlt – gibt es sie auch in Olten? Lily Diemer Drucken Teilen

Der Oltner Sommerregen ist zwar nicht salzig, aber kalt und erfrischend wie am Meer. Bild: Donato Caspari

Der Himmel ist von dicken, grauen Wolken bedeckt, als ich nach einer scheinbar ewigen Fahrt aus dem Zug steige. Allerdings befinde ich mich nicht in Olten, sondern in Südengland. Der Rucksack ist schwer, also beeile ich mich, ihn möglichst bald in der Unterkunft zu deponieren, um noch vor Einbruch der Dunkelheit an den Strand zu gelangen.

Die Luft ist kühl, englischer Regen steht kurz bevor. Die letzten Wochen war die Regenjacke der treuste Begleiter als Schutz vor Niederschlag und Wind, während Handynachrichten von Bekannten und Verwandten aufleuchteten und von der Hitzewelle im Rest von Europa berichteten.

Auf dem Spaziergang hinunter zum Wasser beginnt es zu regnen. Zuerst kleine, dann immer grössere Tropfen. Am Meer angekommen, schieben sich die letzten Sonnenstrahlen unter den Wolken hindurch, und so schnell, wie es zu schütten begonnen hat, ist der Regen wieder verflogen. Der Sand ist fest, feucht von Meer und Regen. Es gibt Fussabdrücke im Sand, aber weit und breit sind keine Menschen zu sehen. Die haben Surfboard, Drachen und Schaufeln längst eingepackt und sitzen drinnen beim Abendessen.

Strand und Klippen erstrecken sich über das gesamte Blickfeld, und eine unfassbare Ruhe überkommt mich bei diesem Anblick. Die Ruhe nach dem Sturm. Es ist, als hätte der kurze Regenschauer aufgeräumt - den Strand und meine Gedanken. Beschäftigt und unterwegs geht oft das Bewusstsein darüber verloren, wie viele Eindrücke täglich auf uns einprasseln. Sobald Ruhe einkehrt, ist das Erstaunen darüber gross, wie still es auf der Welt sein kann.

Ich frage mich, an welchem Ort ich in Olten so richtig zur Ruhe kommen kann. Die Stille ist vergleichbar, wenn man nachts nach Hause läuft – oder frühmorgens zu den Ersten gehört, die durch die Strassen gehen. Andächtig schaue ich aufs Meer. Ganz egal ob es sich um die Aare oder den Atlantik handelt, ich könnte stundenlang auf das Rauschen und Treiben starren und die Muster der Wasseroberfläche beobachten. Es breitet sich ein tranceartiger Zustand in mir aus, in dem ich einfach nur bin.

Wie können solch riesige, furchteinflössende Wassermengen gleichzeitig eine solch beruhigende Wirkung haben? In Olten ist es nämlich genauso: Die alte Aare war für mich auch schon immer ein Ort der Ruhe. Zeit scheint da oft nicht von Bedeutung zu sein. Abgeschirmt von der Stadt bietet der Fluss samt Naturgebiet einen Erholungsort.

Die Sonne geht unter, und ich denke darüber nach, wie viele Menschen zu dieser ausgeprägten Ruhe kommen, wenn sie ans Meer fahren - und wie schade es doch ist, dass wir so weit davon entfernt leben.

Wieder zurück in Olten gelange ich in einen heftigen Regenschauer. Als das Wasser meine Kleidung durchnässt und ich nach Hause radle, erinnere ich mich an den Regen in England und die abendlichen Gedanken über die Ruhe am Strand.

Die grossen Tropfen zeichnen Kreise auf den Asphalt vor mir, die Radspuren hinterlassen wellige Linien. Die Strasse ist leer gefegt. Hier gibt es gerade nur den Regen und mich, sonst ist es still. Es ist lediglich das Geräusch der herunterprasselnden Tropfen zu hören.

Und dann ist sie da, die Ruhe. Ein weiterer Moment, in dem man sich ganz bewusst spürt, ganz bei sich selbst ist. Ich denke: Es ist schön, wieder hier zu sein. Angekommen in der gewohnten Umgebung. Das kalte Wasser auf der Haut ist zwar nicht salzig, aber es fühlt sich ähnlich an. Kalt und erfrischend. So, als würde alles wegschwemmen, bis nur noch man selbst übrig und absolut ruhig ist. Und das allein durch Sommerregen in einer Stadt, die nicht einmal am Meer liegt.