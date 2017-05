Schlag drei Uhr trat Franz Hohler auf den Balkon am Stadtturm heraus. Auf dem Ildefonsplatz zu seinen Füssen war bereits ein wahres Fest im Gange: Gerade waren die letzten luftigen Songs von Annika Strand und Band verklungen, die Zuhörer sassen mit einem kühlen Getränk an den Festbänken, an den Tischen draussen vor der «Suteria» oder sie hatten sich in der Menge einen Stehplatz gesucht. Und die Sonne strahlte kräftig wie zum Beweis, dass nun doch endlich Frühling sei.

Literatur- und Kabarettstadt

In seiner Turmrede würdigte Hohler Olten als Literaturstadt – und das, obschon Goethe auf keiner seiner Schweizer Reisen hier vorbeigekommen sei und Thomas Mann das Städtchen als «reizlos» bezeichnet hatte. Hohler erzählte, wie er selbst jedoch in Olten erste literarische Texte geschrieben hatte. In der Jugendbibliothek habe er sämtliche Bücher von Erich Kästner verschlungen und in der Buchhandlung Schreiber von seinem Taschengeld Bücher erstanden. Seinem Publikum entlockte er immer wieder Lacher, etwa mit dem Rezitieren des Gedichtes «Liebe zum Vaterland». Dieses hatte er als 10-Jähriger geschrieben und er musste zugeben, dass er es auch «ohne weiteres an der nächsten Albisgüetli-Tagung der SVP vortragen» könne. Von der Literaturstadt Olten war es für ihn ein kleiner Schritt zur Kabarettstadt Olten. Habe er Kabarett doch immer für eine Form der Literatur gehalten, die «die Welt, in der wir leben, kommentiert, karikiert und sabotiert». Es war, da schienen sich die Zuhörer einig, eine sehr gelungene Jubiläumsrede. Hob Hohler doch Stärken wie auch liebenswerte Eigenheiten Oltens hervor, wie das eben nur einer kann, der die Stadt wirklich kennt.