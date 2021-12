Kirchgasse Im Oltner Adventsdorf gilt trotz Bundesratsmassnahmen weiterhin 3G – ausser in einem von zwei Gastrobetrieben Der Bundesrat hat für diesen Montag neue Massnahmen gegen die Coronapandemie eingeführt. Für das Oltner Adventsdorf gibt es nur Anpassungen bei den beiden Gastrobetrieben auf Platz.

Die Karussell-Bar wird mindestens 50 Prozent des Zelts öffnen, damit es als Aussenbereich und weiterhin 3G gilt. Bruno Kissling

Vergangene Woche sah es noch so aus, als ob im Oltner Adventsdorf bei Verschärfungen des Bundesrats bald einmal 2G gelten würde, also dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt hätten. Doch die Organisatoren rund um Mike Zettel vom Gewerbe Olten haben sich nun für eine andere Variante entschieden: Auf dem Adventsdorf-Areal gilt weiterhin 3G, nur im «Zum wisse Rössli» ist 2G-Pflicht - wie in den Gastrobetrieben seit diesem Montag vom Bund vorgeschrieben. Dies gilt dort übrigens seit vergangenen Samstag.

Doch im anderen Gastrobetrieb auf dem Areal, der Karussell-Bar, gilt weiterhin 3G. Dort werde 50 Prozent des Zelts geöffnet, dann gelte dies als Aussenbereich, wie Mike Zettel auf Anfrage sagt.

Zwar hat die Stadt den Organisatoren als Variante auch 2G auf dem ganzen Areal als Idee mitgegeben, doch für Zettel war das keine Option: «Wir wollen nicht alle Marktstände bestrafen, nur damit es das ‹Terminus›-Restaurant als einziger Betrieb einfacher hat. Das wäre unfair.»