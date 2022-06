Karl's kühne Gassenschau «Silo 8» wird erneut verlängert: diesmal mit 19 neuen Vorstellungen bis Anfang September Freilichttheater von Karl’s kühne Gassenschau in Olten kommt an: Ab Dienstag, 28. Juni, gehen 19 Daten in den Vorverkauf.

Karl's kühne Gassenschau startet mit der Neuedition des Erfolgsstücks «Silo 8» in die Spielzeit 2022. Henry Muchenberger

Die Spielzeit der überarbeiteten Auflage von «Silo 8» sei sehr gut angelaufen, Standing Ovation gebe es jeden Abend, heisst es in einer Mitteilung. Die Freude der Zuschauenden widerspiegelt sich auch in den Vorverkaufszahlen – über 60'000 Tickets seien bis dato verkauft: Alle derzeitigen Vorstellungen seien bis auf den letzten Platz ausverkauft. «Die kühnsten Träume werden in Olten wahr, und die erfolgreichste Openair-Theatertruppe der Schweiz kann auch im schmucken Aarestädtchen bereits zum zweiten Mal verlängern», heisst es weiter.

Deshalb wird «Silo 8» ein erneut verlängert. Ab heute sind 19 weitere Daten im Vorverkauf buchbar. Karl’s kühne Gassenschau kann noch bis zum 10. September in Olten gesehen werden. Es ist die einzige Saison in der Deutschschweiz. Nächstes Jahr wird das Stück in der Westschweiz gezeigt.

Bereits Anfang Mai, zwei Wochen vor der Premiere, hatten die Organisatoren das Freilichttheater in Olten ein erstes Mal verlängert. Damals waren bereits 30'000 Tickets verkauft.

Das Freilichttheater dauert rund 110 Minuten ohne Pause. Einlass auf die Tribüne ist ab 19.45 Uhr – die Platzwahl ist frei. Gespielt wird in der Openair-Arena bei jeder Witterung, die Tribüne der Zuschauenden ist überdacht. Weitere Infos zu «Silo 8» und dem Ticketverkauf unter www.silo8.ch. (otr)