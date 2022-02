Kappel/Wangen Fussgänger wird von Auto erfasst und dabei tödlich verletzt Zwischen Kappel und Wangen bei Olten hat sich am Freitagabend eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Dabei wurde der Fussgänger so schwer verletzt, dass er später im Spital verstarb.

Am Freitagabend war ein Autofahrer kurz vor 20.45 Uhr auf der Mittelgäustrasse in Kappel in Richtung Wangen bei Olten unterwegs. Im Ausserortsbereich erfasste das Auto einen 30-jährigen Fussgänger. Warum dieser sich auf der unbeleuchteten Strasse aufgehalten hat, sei noch unklar, schreibt die Kantonspolizei Solothurn.

Bei der Kollision wurde der Fussgänger schwer verletzt. Nach einer medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde er mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein Spital geflogen. Dort erlag er später seinen Verletzungen.

Nebst mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Solothurn standen eine Ambulanzbesatzung, eine REGA-Crew, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, Angehörige der Feuerwehr Untergäu und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Während des Einsatzes musste die Mittelgäustrasse gesperrt werden. Eine Umleitung war eingerichtet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062/311'94'00.