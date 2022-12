Kappel Mobile Toilette nach Brand komplett zusammengeschmolzen - Polizei sucht Zeugen In Kappel ist am Samstagabend eine mobile Toilette in Brand geraten . Verletzt wurde niemand, doch die Toilette wurde völlig zerstört. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Trotz sofortigem Ausrücken der Feuerwehr: Die mobile Toilette brannte rasch nieder. Kapo SO

Am Samstagabend um 21.20 Uhr, erhielt die Kantonale Alarmzentrale die Meldung über einen Brand an der Dorfstrasse in Kappel. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass eine mobile Toilette in Flammen stand. Trotz raschem Löscheinsatz schmolz die Toilettenkabine komplett zusammen. Verletzt wurde niemand.

Keine Verletzten, aber auch keine mobile Toilette mehr: Nach den Löscharbeiten blieb von der Kabine nichts mehr übrig. Kapo SO

Laut der Kantonspolizei Solothurn ist der Brand gelegt worden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062 311 94 00 zu melden. (zen)